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Бадма и Чагдар станут главными героями ледового городка Улан-Удэ

Бадма и Чагдар станут главными героями ледового городка Улан-Удэ
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Ледовый городок обойдётся в шесть миллионов рублей

В Улан-Удэ уже сейчас определились с новогодним ледовым городком на площади Советов. Главными героями ледового городка станут Бадма и Чагдар, герои популярного мультфильма режиссёра Эрдэни Жалцанова.

Теме двух мультипликационных героев «Бадма и Чагдар на новогодней ёлке» предложил посвятить новогодний городок комитет по архитектуре и градостроительству. Об этом на планерном совещании мэра Улан-Удэ рассказал председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

- Этой зимой на главной городской площади появятся скульптурные композиции – фото-зоны, такие как, «Бадма и Чагдар на подледной рыбалке», «Сани, запряжённые оленями», «Дед Мороз и Снегурочка», ледяные герои мультсериала «Маша и медведь» и символ уходящего года «Корова с Бадмой и Чагдаром». Для детей сделают маленький лабиринт с горками, два ледяных котла разного диаметра, ледяные лазы, которые пользуются большой популярностью у малышей и т. д., - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Мэр Игорь Шутенков попросил районные администрации города обсудить проект и внести предложения по ледовому городку.



Уже сейчас планируется впервые использовать световую динамическую дорожку от главного входа до центральной елки. Добавится и динамическая гобо-проекция на здание Росгеологии, которую горожане уже успели оценить 9 мая. С левой стороны вдоль парковки будут размещены ледяная горка и ледяные надписи с «Новым годом» и «Шэнэ жэлээр».

Сметная стоимость городка составит около 6 млн рублей, уточнили в администрации города. 



Каркас ёлки, входные ворота, ледяная горка были приобретены в прошлом году и будут установлены снова. Это многолетние металлические конструкции, которые прослужат несколько лет.

Как сообщал «Байкал-Daily», предыдущий ледовый городок на площади Советов Улан-Удэ обошёлся городскому бюджету в 5,9 млн рублей. В связи с отменой Дня города в 2020 году сэкономленные четыре млн рублей перенаправили как раз на ледовый городок и новогодние мероприятия.

Городская ёлка, установленная этой зимой, вошла в топ-10 самых красивых и высоких ёлок России. Все сосны, из которых она была сделана, переработали на удобрение.

Мультфильм (0+) про Бадму и Чагдара стал выходить на YouTube с 2020 года. В их создании принимает участие вся семья Жалцановых. Эрдэни придумывает идею и воплощает её на бумаге, Евгения создает анимацию, а их дочь Янжима озвучивает героев.

Фразы в мультфильме просты и лаконичны, поэтому легко запоминаются как детьми, так и взрослыми. Первые серии мультфильма были высоко оценены не только в Бурятии, но и в соседних Монголии, Внутренней Монголии, Калмыкии, в Европе, Америке, Австралии, Корее, Японии. Мультфильм смотрят не только семьями, их показывают в школах на уроках бурятского и монгольского языка. Так, например, сериал демонстрируют в частных монгольских школах США, Шотландии, Франции в качестве лексического материала.

ледовый городок
 
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