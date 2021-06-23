За нарушение могут оштрафовать на 100 тысяч рублей
Правительство России для борьбы с несанкционированными свалками одобрило идею о штрафах за выброс мусора из машин. Планируется соответствующий законопроект. Нарушителей на легковых автомобилях могут обязать выплатить 10 тысяч рублей, а на грузовых – 100 тысяч рублей
Согласно новой инициативе, если камера зафиксирует автомобиль, из которого будет выброшен мусор в неположенном месте, то водителя накажут штрафом. За повторное нарушение виновник заплатит 20 тысяч и 150 тысяч соответственно.
Нарушения будут фиксироваться с помощью фотоловушек, установленных в местах наибольшего скопления отходов, а также городских камер видеонаблюдения. Сотрудники правоохранительных органов смогут увидеть номер транспортного средства, время и место совершения правонарушения. Такое деяние станет основанием для привлечения к административной ответственности.
Сейчас за выброс отходов из транспортных средств грозит штраф от одной до двух тысяч рублей. За повторное нарушение могут оштрафовать на сумму от двух до трёх тысяч рублей.
В России решили увеличить штрафы за выброшенный мусор из машины
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