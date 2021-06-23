Выплаты будут давать на детей от 6 до 18 лет
На общественное обсуждение представлен проект постановления Минтруда об утверждении правил выплат на детей школьного возраста к началу учебного года. Выплата составит 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.
- Документ устанавливает порядок и условия осуществления единовременной выплаты российским гражданам – родителям, усыновителям, опекунам, попечителям детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также гражданам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающим получать обучение по общеобразовательным программам, или их законным представителям, - сообщили в министерстве социальной защиты населения Бурятии.
Заявление на выплату можно будет подать дистанционно на портале Госуслуги или лично в отделении Пенсионного фонда.
Обратиться за выплатой можно будет с 15 июля до 1 ноября. При дистанционном обращении через портал Госуслуги никаких справок от родителей не потребуется.
Пособие выплатят семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года. Кроме того, за выплатой смогут граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам, и их законные представители.
Территориальный орган пенсионного фонда рассмотрит заявление о назначении единовременной выплаты в срок, не превышающий пять рабочих дней с даты его регистрации.
Единовременную выплату смогут получить родители более 20 млн детей по всей стране, заключили в минсозащиты.
Как сообщал «Байкал-Daily», поручение о новой выплате на школьников президент Владимир Путин озвучил во время ежегодного послания Федеральному собранию.
В Бурятии объяснили, как получить выплату на школьников
Общество, Фото:
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