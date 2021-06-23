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В Бурятии рассказали о литературных предпочтениях осуждённых

В Бурятии рассказали о литературных предпочтениях осуждённых
Общество, 
Осуждённые проявляют тягу к классической литературе

В УФСИН России по Бурятии составили рейтинг любимых поэтов среди осуждённых, отбывающих наказание в исправительных учреждениях республики.

По итогам проведённого опроса самым популярным поэтом в исправительных колониях и следственном изоляторе стал Александр Пушкин. Второе место занимает Сергей Есенин, а третье - Михаил Лермонтов.

Также спросом в библиотеках учреждений пользуются произведения Асадова, Бродского и Евтушенко.
осужденные литература
 
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