Осуждённые проявляют тягу к классической литературе
В УФСИН России по Бурятии составили рейтинг любимых поэтов среди осуждённых, отбывающих наказание в исправительных учреждениях республики.
По итогам проведённого опроса самым популярным поэтом в исправительных колониях и следственном изоляторе стал Александр Пушкин. Второе место занимает Сергей Есенин, а третье - Михаил Лермонтов.
Также спросом в библиотеках учреждений пользуются произведения Асадова, Бродского и Евтушенко.
В Бурятии рассказали о литературных предпочтениях осуждённых
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С помощью гаджетов можно будет выявить переполненные даже баки с мусором и браконьеров
Валерий Цыдыпов трудится в поликлинике Российской академии наук
В больнице срочно провели ремонт для разворачивания новых коек
Мужчина ловил рыбу сетями
Руководителю предприятия внесено прокурорское представление
Мужчина работал кладовщиком-охранником
Тело покойного обнаружила соседка
Воздух днём прогреется до +30
Люди могут получить ответы на волнующие их вопросы
В регионе отмечается всплеск заболеваемости COVID-19
Темой прямого эфира станет безопасность на воде
В учреждении прошли памятные акции
Венок возложили в память о погибших на войне моряках и водолазах
Стало меньше первых взятых на наркологический учёт подростков
В колонии прошёл концерт для выпускников школы