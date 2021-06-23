Уроженец Бурятии получил звание заслуженного врача РФ



Уроженцу Бурятии Валерию Цыдыпову, главному врачу поликлиники №1 Российской академии наук, присвоено почётное звание заслуженного врача РФ. В полпредстве Бурятии при президенте сообщили, что указ об этом подписал президент Владимир Путин.



Валерий Цыдыпов родом из Джидинского района. Сейчас он управляет большим коллективом в поликлинике №1 при Российской академии наук, где ежедневно принимают 720 пациентов в смену и работает более 50 медицинских направлений.



Он окончил Читинский государственный медицинский институт в 1988 году. Свой трудовой путь начинал в детском отделении больницы скорой помощи в Улан-Удэ.