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Уроженец Бурятии получил звание заслуженного врача РФ

Уроженец Бурятии получил звание заслуженного врача РФ
Общество,  Фото:сайт поликлиники №1 РАН
Валерий Цыдыпов трудится в поликлинике Российской академии наук

Уроженцу Бурятии Валерию Цыдыпову, главному врачу поликлиники №1 Российской академии наук, присвоено почётное звание заслуженного врача РФ. В полпредстве Бурятии при президенте сообщили, что указ об этом подписал президент Владимир Путин.
 
Валерий Цыдыпов родом из Джидинского района. Сейчас он управляет большим коллективом в поликлинике №1 при Российской академии наук, где ежедневно принимают 720 пациентов в смену и работает более 50 медицинских направлений.
 
Он окончил Читинский государственный медицинский институт в 1988 году. Свой трудовой путь начинал в детском отделении больницы скорой помощи в Улан-Удэ.
 
Как сообщал «Байкал-Dailу», 12 июня, в День России, в Кремле государственную премию в области науки и технологий получил уроженец Бурятии, директор Научно-исследовательского института онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра Евгений Чойнзонов.   
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