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В Иркутской области «омулёвый» браконьер выловил рыбы на 276 тысяч

В Иркутской области «омулёвый» браконьер выловил рыбы на 276 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина ловил рыбу сетями

В феврале 2020 года житель села Еланцы Иркутской области, находясь на льду озера Байкал, с использованием рыболовных сетей выловил 76 хвостов байкальского омуля. Мужчина причинил особо крупный ущерб государству на сумму более 276 тысяч рублей.

Приговором суда он признан виновным в незаконной добыче рыбы.

В связи с тем, что в добровольном порядке причинённый ущерб не был возмещён, транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением.

- Ольхонский районный суд Иркутской области, рассмотрев требования прокурора, удовлетворил их в полном объёме, обязав мужчину возместить причинённый государству ущерб, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Решение суда в законную силу не вступило.
Иркутская область прокуратура омуль
 
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