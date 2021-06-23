В Иркутской области «омулёвый» браконьер выловил рыбы на 276 тысяч

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина ловил рыбу сетями



В феврале 2020 года житель села Еланцы Иркутской области, находясь на льду озера Байкал, с использованием рыболовных сетей выловил 76 хвостов байкальского омуля. Мужчина причинил особо крупный ущерб государству на сумму более 276 тысяч рублей.



Приговором суда он признан виновным в незаконной добыче рыбы.



В связи с тем, что в добровольном порядке причинённый ущерб не был возмещён, транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением.



- Ольхонский районный суд Иркутской области, рассмотрев требования прокурора, удовлетворил их в полном объёме, обязав мужчину возместить причинённый государству ущерб, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Решение суда в законную силу не вступило.

