Мужчина ловил рыбу сетями
В феврале 2020 года житель села Еланцы Иркутской области, находясь на льду озера Байкал, с использованием рыболовных сетей выловил 76 хвостов байкальского омуля. Мужчина причинил особо крупный ущерб государству на сумму более 276 тысяч рублей.
Приговором суда он признан виновным в незаконной добыче рыбы.
В связи с тем, что в добровольном порядке причинённый ущерб не был возмещён, транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением.
- Ольхонский районный суд Иркутской области, рассмотрев требования прокурора, удовлетворил их в полном объёме, обязав мужчину возместить причинённый государству ущерб, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Решение суда в законную силу не вступило.
В Иркутской области «омулёвый» браконьер выловил рыбы на 276 тысяч
Общество, Фото:
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