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В Бурятии два пекаря-кондитера работали без трудовых договоров

В Бурятии два пекаря-кондитера работали без трудовых договоров
Общество,  Фото:pixabay.com.
Руководителю предприятия внесено прокурорское представление

В Муйском районе Бурятии предприятие, осуществляющего производство хлебобулочных изделий, нарушало трудовое законодательство.

Выявлено, что два пекаря-кондитера с января по март работали без оформления трудовых договоров.

Руководителю предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, с работниками заключены трудовые договоры, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура
 
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