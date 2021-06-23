В Бурятии два пекаря-кондитера работали без трудовых договоров

Руководителю предприятия внесено прокурорское представление



В Муйском районе Бурятии предприятие, осуществляющего производство хлебобулочных изделий, нарушало трудовое законодательство.



Выявлено, что два пекаря-кондитера с января по март работали без оформления трудовых договоров.



Руководителю предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, с работниками заключены трудовые договоры, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

