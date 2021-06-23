Руководителю предприятия внесено прокурорское представление
В Муйском районе Бурятии предприятие, осуществляющего производство хлебобулочных изделий, нарушало трудовое законодательство.
Выявлено, что два пекаря-кондитера с января по март работали без оформления трудовых договоров.
Руководителю предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, с работниками заключены трудовые договоры, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии два пекаря-кондитера работали без трудовых договоров
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина ловил рыбу сетями
Руководителю предприятия внесено прокурорское представление
Мужчина работал кладовщиком-охранником
Тело покойного обнаружила соседка
Воздух днём прогреется до +30
Люди могут получить ответы на волнующие их вопросы
В регионе отмечается всплеск заболеваемости COVID-19
Темой прямого эфира станет безопасность на воде
В учреждении прошли памятные акции
Венок возложили в память о погибших на войне моряках и водолазах
Стало меньше первых взятых на наркологический учёт подростков
В колонии прошёл концерт для выпускников школы
Режим ЧС введён в 13 районах Забайкальского края
Дорожники обновляют участок протяжённостью 870 метров
Когда хищник окрепнет, он сам расклюёт гипс