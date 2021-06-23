Житель Бурятии незаконно получил 30 тысяч по безработице

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина работал кладовщиком-охранником



Житель посёлка Майский Курумканского района Бурятии признан виновным в мошенничество при получении выплат.



Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.



В суде установлено, что мужчина, являясь получателем пособия по безработице, в нарушение закона одновременно осуществлял трудовую деятельность в организации по должности кладовщика-охранника. О факте трудоустройства в центр занятости мужчина не сообщил. С октября по декабрь 2020 года он незаконно получил пособие в размере 30 тысяч рублей.



Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.

