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Житель Бурятии незаконно получил 30 тысяч по безработице

Житель Бурятии незаконно получил 30 тысяч по безработице
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина работал кладовщиком-охранником

Житель посёлка Майский Курумканского района Бурятии признан виновным в мошенничество при получении выплат.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В суде установлено, что мужчина, являясь получателем пособия по безработице, в нарушение закона одновременно осуществлял трудовую деятельность в организации по должности кладовщика-охранника. О факте трудоустройства в центр занятости мужчина не сообщил. С октября по декабрь 2020 года он незаконно получил пособие в размере 30 тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры. 
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