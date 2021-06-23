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Забайкалец убил знакомого

Забайкалец убил знакомого
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Тело покойного обнаружила соседка

21 июня около 9:30 частном доме посёлка Атамановка Забайкальского края обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

Тело мужчины обнаружила женщина, которая, обратила внимание на открытую дверь дома соседнего дома. Зайдя в дом, женщина обнаружила тело хозяина с несколькими ножевыми ранениями.

Следователи СК и сотрудники полиции в ходе совместной работы установили, что накануне в этом доме происходило застолье, в котором участвовал 33-летний мужчина. По имеющимся у следствия данным, мужчина в ходе ссоры несколько раз ударил хозяина дома ножом. Подозреваемый задержан следователями. Проведены допросы, очные ставки, другие необходимые следственные и процессуальные мероприятия.

Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и освободился из мест лишения свободы в январе 2021 года. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю. 
Забайкальский край убийство
 
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