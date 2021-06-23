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В Забайкалье ветспециалист выкармливает брошенного жеребёнка

В Забайкалье ветспециалист выкармливает брошенного жеребёнка
Общество,  Фото:Государственная ветеринарная служба Забайкальского края
Малыша нужно кормить каждые четыре часа

В середине июня ветфельдшер Агинского района Забайкальского края Максим Сафронов утром обнаружил у своего дома новорождённого жеребёнка. Вернуть в стадо его не получилось, и ветспециалист принял решение выпаивать его из бутылочки коровьим молоком.

- Жеребёнок клинически здоров. Новорождённому необходимо молоко до момента, пока он самостоятельно не начнёт есть траву. Это будет не ранее, чем через четыре месяца, а сейчас его необходимо кормить каждые два часа, - рассказал Максим Сафронов.

На сегодня Посейдону, такую кличку дали жеребёнку, так и не нашли нового владельца. До тех пор, пока хозяин не появится, найдёныш будет жить во дворе дома ветспециалиста. В ближайшее время Посейдона попытаются возвратить в стадо, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья. 
Забайкальский край
 
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