В Забайкалье ветспециалист выкармливает брошенного жеребёнка

Общество, Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края

Малыша нужно кормить каждые четыре часа



В середине июня ветфельдшер Агинского района Забайкальского края Максим Сафронов утром обнаружил у своего дома новорождённого жеребёнка. Вернуть в стадо его не получилось, и ветспециалист принял решение выпаивать его из бутылочки коровьим молоком.



- Жеребёнок клинически здоров. Новорождённому необходимо молоко до момента, пока он самостоятельно не начнёт есть траву. Это будет не ранее, чем через четыре месяца, а сейчас его необходимо кормить каждые два часа, - рассказал Максим Сафронов.



На сегодня Посейдону, такую кличку дали жеребёнку, так и не нашли нового владельца. До тех пор, пока хозяин не появится, найдёныш будет жить во дворе дома ветспециалиста. В ближайшее время Посейдона попытаются возвратить в стадо, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

