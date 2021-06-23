Малыша нужно кормить каждые четыре часа
В середине июня ветфельдшер Агинского района Забайкальского края Максим Сафронов утром обнаружил у своего дома новорождённого жеребёнка. Вернуть в стадо его не получилось, и ветспециалист принял решение выпаивать его из бутылочки коровьим молоком.
- Жеребёнок клинически здоров. Новорождённому необходимо молоко до момента, пока он самостоятельно не начнёт есть траву. Это будет не ранее, чем через четыре месяца, а сейчас его необходимо кормить каждые два часа, - рассказал Максим Сафронов.
На сегодня Посейдону, такую кличку дали жеребёнку, так и не нашли нового владельца. До тех пор, пока хозяин не появится, найдёныш будет жить во дворе дома ветспециалиста. В ближайшее время Посейдона попытаются возвратить в стадо, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
В Забайкалье ветспециалист выкармливает брошенного жеребёнка
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Малыша нужно кормить каждые четыре часа
Мужчина забыл гаджет в привокзальном кафе
Принятые меры жёсткие – в их числе нерабочие дни или ограничение допуска в места отдыха на Байкале
Перед занятиями члены экипажа проходили легководолазную подготовку
Квасной сезон в самом разгаре
Увидеть танк смогут все желающие
Запасы вакцины в республике имеются
Столица Бурятии готовится к отопительному сезону.
Список почётных граждан пополнили директор завода и два спортсмена
Перед работами все добровольцы сдали ПЦР-тесты
Беседы также проходили с родителями подростков
Уровень воды в Селенге понизился
Урбанисты предложили создать интересное общественное пространство
В первую очередь пригласят тех, кто болел в средней и тяжёлой формах
Общий педагогический стаж семьи составляет 314 лет