 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 июня

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В Улан-Удэ ожидается гроза с дождём

В Улан-Удэ ожидается гроза с дождём
Общество,  Фото:pixabay.com.
Воздух днём прогреется до +30

По данным Бурятского гидрометцентра, 23 июня по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +5,+10, днём +26,+31, местами по Прибайкалью +17,+22.

В Улан-Удэ ночью преимущественно без осадков, днём кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11, при грозе порывы до 14 м/с. Температура ночью +12,+14, днём +28,+30.
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