В Бурятии выделят почти 300 млн на борьбу с коронавирусом

В медучреждениях, которые перепрофилированы для оказания помощи пациентам с COVID-19, растёт потребность в кислороде
В Бурятии республиканский оперативный штаб разрабатывает новые решения по организации медицинской помощи в условиях высокого роста заболеваемости.
Дополнительно из республиканского бюджета будет направлено свыше 200 млн рублей на приобретение 76 новых аппаратов ИВЛ, реанимационных мониторов, реанимационных кроватей и кислородных концентраторов.
- В медицинских организациях, которые перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, растёт потребность в кислороде. Это связано с тем, что большинство пациентов, получающих лечение в стационарах — это пациенты с тяжёлой формой заболевания, с пневмонией. Всего в республике на сегодняшний день госпитализировано 2044 человека, из них 1683 - с внебольничной пневмонией. Это 82%. Необходимы новые реанимационные койки. Дополнительная потребность в аппаратах ИВЛ составляет 76 единиц. Ориентировочная стоимость всего требуемого оборудования и аппаратов - 215 млн рублей, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Для монтажа кислородопровода в Иволгинскую центральную районную больницу необходимо 4,3 млн рублей. Там планируется создать 52 койки с кислородным снабжением. Более 13 млн рублей будет направлено для создания 104 кислородных точек в стационаре в посёлке Светлый и 88 кислородных коек в отделении Госпиталя ветеранов войн на Пирогова. Работы будут выполнены в кратчайшие сроки.
Более 56 млн будет направлено на создание необходимого лекарственного запаса. Глава Бурятии поручил министерству промышленности, торговли и инвестиций обеспечить постоянный мониторинг и своевременное пополнение запаса лекарственных препаратов, в том числе в частной аптечной сети.
Для закупки расходных материалов для проведения лабораторных исследований на COVID-19 республиканский оперштаб направил свыше 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
В Бурятии выделят почти 300 млн на борьбу с коронавирусом
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