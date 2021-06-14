 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 июня

13 июня

Популярное

В Бурятии выделят почти 300 млн на борьбу с коронавирусом

В Бурятии выделят почти 300 млн на борьбу с коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В медучреждениях, которые перепрофилированы для оказания помощи пациентам с COVID-19, растёт потребность в кислороде

В Бурятии республиканский оперативный штаб разрабатывает новые решения по организации медицинской помощи в условиях высокого роста заболеваемости.

Дополнительно из республиканского бюджета будет направлено свыше 200 млн рублей на приобретение 76 новых аппаратов ИВЛ, реанимационных мониторов, реанимационных кроватей и кислородных концентраторов.

- В медицинских организациях, которые перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, растёт потребность в кислороде. Это связано с тем, что большинство пациентов, получающих лечение в стационарах — это пациенты с тяжёлой формой заболевания, с пневмонией. Всего в республике на сегодняшний день госпитализировано 2044 человека, из них 1683 - с внебольничной пневмонией. Это 82%. Необходимы новые реанимационные койки. Дополнительная потребность в аппаратах ИВЛ составляет 76 единиц. Ориентировочная стоимость всего требуемого оборудования и аппаратов - 215 млн рублей, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Для монтажа кислородопровода в Иволгинскую центральную районную больницу необходимо 4,3 млн рублей. Там планируется создать 52 койки с кислородным снабжением. Более 13 млн рублей будет направлено для создания 104 кислородных точек в стационаре в посёлке Светлый и 88 кислородных коек в отделении Госпиталя ветеранов войн на Пирогова. Работы будут выполнены в кратчайшие сроки.

Более 56 млн будет направлено на создание необходимого лекарственного запаса. Глава Бурятии поручил министерству промышленности, торговли и инвестиций обеспечить постоянный мониторинг и своевременное пополнение запаса лекарственных препаратов, в том числе в частной аптечной сети.

Для закупки расходных материалов для проведения лабораторных исследований на COVID-19 республиканский оперштаб направил свыше 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 
коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выделят почти 300 млн на борьбу с коронавирусом
В Бурятии выделят почти 300 млн на борьбу с коронавирусом
Общество, 14.06.2021
В медучреждениях, которые перепрофилированы для оказания помощи пациентам с COVID-19, растёт потребность в кислороде
В Улан-Удэ из-под земли забил фонтан
В Улан-Удэ из-под земли забил фонтан
Общество, 14.06.2021
Оказалось, что в колодце образовалась сильная течь из-за неисправного вентиля
В центре Улан-Удэ из реки выловили труп
В центре Улан-Удэ из реки выловили труп
Общество, 14.06.2021
На место выезжали спасатели, полицейские (фото 18+)
В Бурятии ввели дополнительные ограничения для борьбы с COVID-19
В Бурятии ввели дополнительные ограничения для борьбы с COVID-19
Общество, 14.06.2021
Закрываются парки, скверы и общественные зоны
В Бурятии приём детей в летние лагеря приостановили
В Бурятии приём детей в летние лагеря приостановили
Общество, 14.06.2021
Коронавирус выявлен в двух лагерях
Главный санврач Бурятии: «Сегодня ситуация сложнее, чем была осенью»
Главный санврач Бурятии: «Сегодня ситуация сложнее, чем была осенью»
Общество, 14.06.2021
Сергей Ханхареев отметил, что сегодня самое верное средство в борьбе с вирусом – прививка и коллективный иммунитет
В Бурятии с начала года добыли более 200 волков
В Бурятии с начала года добыли более 200 волков
Общество, 14.06.2021
Общая сумма вознаграждения в 2021 году за волков составляет 4 млн
В Бурятии появился памятник донорам
В Бурятии появился памятник донорам
Общество, 14.06.2021
Он открыт во Всемирный день донора крови
Бурятия на втором месте по заболеваемости COVID-19 в России
Бурятия на втором месте по заболеваемости COVID-19 в России
Общество, 14.06.2021
Высокий темп роста заболеваемости наблюдается в районах республики
В Улан-Удэ участок трамвайных путей ремонтируют впервые за 28 лет
В Улан-Удэ участок трамвайных путей ремонтируют впервые за 28 лет
Общество, 14.06.2021
На улице Сахьяновой идёт капитальный ремонт трамвайных путей

Участки паспортной службы в Улан-Удэ перешли на приём по записи
Участки паспортной службы в Улан-Удэ перешли на приём по записи
Общество, 14.06.2021
Мера введена в целях предотвращения скопления людей
80-летняя бабушка поразила жителей Бурятии простираниями
80-летняя бабушка поразила жителей Бурятии простираниями
Общество, 14.06.2021
Пожилая женщина совершала простираниями по земле круговой обход вокруг ступы
Параспортсмен из Бурятии взял серебро и бронзу чемпионата мира
Параспортсмен из Бурятии взял серебро и бронзу чемпионата мира
Общество, 14.06.2021
Михаилу Асташову совсем чуть-чуть не хватило до золота

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^