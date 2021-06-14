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В Улан-Удэ из-под земли забил фонтан

В Улан-Удэ из-под земли забил фонтан
Общество, 
Оказалось, что в колодце образовалась сильная течь из-за неисправного вентиля

В Улан-Удэ сегодня вечером устраняли последствия аварийного выхода воды на улице Терешковой.

Видео с места происшествия появилось в паблике ves_ulan_ude: здесь буквально образовался фонтан вследствие аварии. Вода била в высоту на несколько метров.

 

Как сообщили в МУП «Водоканал», 14 июня в 17.00 в диспетчерскую службу поступила заявка о выходе воды по адресу: улица Терешковой, 3. Дежурная бригада оперативно прибыла на участок и установила причину аварийной ситуации - в водопроводном колодце образовалась сильная течь из-за неисправного вентиля.

- В настоящее время проводятся все необходимые ремонтные работы с участием 4 единиц спецтехники. Ожидается отключение холодного водоснабжения в 56 многоквартирных домах по БКМ, ул. Терешковой, Бабушкина, Трубачеева. Подвоз воды организован: БКМ 20а, ул. Бабушкина, 13а, - сообщали ранее в пресс-службе предприятия.

В 20.20 ремонтные бригады «Водоканала» устранили утечку в колодце, установили новый шаровый кран. Приступили к запуску системы водоснабжения. 


фото - пресс-служба МУП «Водоканал»
коммунальная авария
 
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