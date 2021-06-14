Участки паспортной службы в Улан-Удэ перешли на приём по записи

Мера введена в целях предотвращения скопления людей



С 15 по 30 июня в Улан-Удэ территориальные участки паспортного стола переведены на прием граждан по предварительной записи. Ограничение приёма связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе. Мера введена в целях предотвращения скопления людей в зданиях паспортного стола.



Как сообщили в управлении информатизации и информационных ресурсов администрации Улан-Удэ, чтобы обратиться по вопросам выдачи справок и регистрационного учета, необходимо предварительно записаться по телефону:



- Участок на ул. Терешковой, 28: 41-43-34, 23-27-04;⠀

- Участок на ул. Борсоева, 29: 21-91-97;⠀

- Участок на ул. Пушкина, 4: 44-77-87;⠀

- Участок на ул. Буйко, 32: 26-88-26;⠀

- Участок на ул. Столичная, 2а: 25-00-70.



Справки с места жительства, выписки из лицевого счета можно получить через портал «Госуслуги».



О возобновлении работы паспортного стола в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

