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Участки паспортной службы в Улан-Удэ перешли на приём по записи

Участки паспортной службы в Улан-Удэ перешли на приём по записи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мера введена в целях предотвращения скопления людей

С 15 по 30 июня в Улан-Удэ территориальные участки паспортного стола переведены на прием граждан по предварительной записи. Ограничение приёма связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе. Мера введена в целях предотвращения скопления людей в зданиях паспортного стола.

Как сообщили в управлении информатизации и информационных ресурсов администрации Улан-Удэ, чтобы обратиться по вопросам выдачи справок и регистрационного учета, необходимо предварительно записаться по телефону:

- Участок на ул. Терешковой, 28: 41-43-34, 23-27-04;⠀
- Участок на ул. Борсоева, 29: 21-91-97;⠀
- Участок на ул. Пушкина, 4: 44-77-87;⠀
- Участок на ул. Буйко, 32: 26-88-26;⠀
- Участок на ул. Столичная, 2а: 25-00-70.

Справки с места жительства, выписки из лицевого счета можно получить через портал «Госуслуги».

О возобновлении работы паспортного стола в обычном режиме будет сообщено дополнительно.
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