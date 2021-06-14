Буряты стали одними из героев ролика «МЫ в глазах»









На основе фотографий было создано уникальное видеопроизведение. Ролик «Мы в глазах», в котором участники флешмоба могут отыскать свои фотографии, сочетающиеся с фрагментами национальных танцев и обрядов, изображениями костюмов и блюд, стал своеобразным подарком ко Дню России.



- Главная задача видео - показать этническое многообразие страны, уникальность каждого народа и через это передать образ единства народов России, ценности дружбы и человечности, которые нас объединяют» – рассказал о ролике главный организатор, продюсер, режиссёр, член общественного совета при министерстве культуры РФ Николай Данн.



Проект «Мы» реализовала федерация современного искусства.







Завершился фотофлешмоб «МЫ в глазах», проходивший в рамках всероссийского конкурса национальных видеороликов «МЫ». Более 500 россиян прислали изображения глаз представителей различных народов, населяющих нашу страну. Причём фотографиями делились не только конкретные люди, но и целые коллективы учреждений, компаний, домов культур и даже детских садов. В целом удалось собрать фото представителей 89 народов, оказались среди них и буряты.