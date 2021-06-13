В Улан-Удэ волонтёры нашли ребёнка за два часа

Общество, Фото: пресс-служба ПСО «ЛизаАлерт» в Бурятии

10-летний мальчик находился на улице ночью один



Информация о пропавшем 10-летнем ребёнке поступила в отряд «ЛизаАлерт» 12 июня в 23:07. К поиску подключились детские прозвоншики, координаторы, инфорги, старшие поисковых групп и рядовые поисковики. В первую очередь стартовала информационная работа, старший на месте Михаил Маладаев прибыл в квартиру мальчика, беседовал с мамой. Там же уже работали сотрудники полиции.



- В течение получаса к месту поиска выдвинулись экипажи. Некоторые ребята отправились к штабу на такси, так как реагировать нужно было максимально быстро, а личного транспорта у них нет, - отметила Лариса Андреева, старший инфорг поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии.



Среди прочих добровольцев в штаб направлялась и Ольга Стрелкина, старшая поисковой группы.



- Ещё по дороге к штабу я оценила ситуацию и приняла решение осмотреть близлежащие улицы. При патрулировании боковым зрением в свете фар заметила детский силуэт. На ориентировке отряда было описание одежды мальчика, сразу поняла, что это он, - рассказала Ольга.



Остановив машину посреди проезжей части, женщина окликнула мальчика, тот отозвался. Стараясь не напугать ребёнка, Ольга с разрешения найденного взяла его за руку и отвела домой, где его ждала заплаканная мама, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии.



