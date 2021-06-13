10-летний мальчик находился на улице ночью один
Информация о пропавшем 10-летнем ребёнке поступила в отряд «ЛизаАлерт» 12 июня в 23:07. К поиску подключились детские прозвоншики, координаторы, инфорги, старшие поисковых групп и рядовые поисковики. В первую очередь стартовала информационная работа, старший на месте Михаил Маладаев прибыл в квартиру мальчика, беседовал с мамой. Там же уже работали сотрудники полиции.
- В течение получаса к месту поиска выдвинулись экипажи. Некоторые ребята отправились к штабу на такси, так как реагировать нужно было максимально быстро, а личного транспорта у них нет, - отметила Лариса Андреева, старший инфорг поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии.
Среди прочих добровольцев в штаб направлялась и Ольга Стрелкина, старшая поисковой группы.
- Ещё по дороге к штабу я оценила ситуацию и приняла решение осмотреть близлежащие улицы. При патрулировании боковым зрением в свете фар заметила детский силуэт. На ориентировке отряда было описание одежды мальчика, сразу поняла, что это он, - рассказала Ольга.
Остановив машину посреди проезжей части, женщина окликнула мальчика, тот отозвался. Стараясь не напугать ребёнка, Ольга с разрешения найденного взяла его за руку и отвела домой, где его ждала заплаканная мама, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии.
В Улан-Удэ волонтёры нашли ребёнка за два часа
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Прошли мастер-классы, конкурс на самое быстрое поедание бууз. ВИДЕО
Работы по восстановлению целебного источника начались два года назад
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Сотрудники заполненного госпиталя обратились к жителям Бурятии
В декабре 2019 года техосмотр автобуса перед его выездом из Сретенска в Читу не был проведён
На место выехали сотрудники Бурприроднадзора
На утро 13 июня новых очагов не обнаружено
Финал телешоу будет проходить в течение двух дней – 13 и 14 июня
После убийства обвиняемый лёг спать
Накануне скончались 7 пациентов с коронавирусом
12 июня и 13 июня закрыто трамвайное движение маршрута №4
Преступление произошло в Чите
Местами по республике грозы
Общество, 12.06.2021
Евгений Чойнзонов создал новый подход к реконструкции сложных дефектов при опухолях органов головы и шеи
Общество, 12.06.2021
Ковидный госпиталь вновь вынуждены открыть в гостинице