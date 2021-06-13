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В Улан-Удэ волонтёры нашли ребёнка за два часа

В Улан-Удэ волонтёры нашли ребёнка за два часа
Общество,  Фото:пресс-служба ПСО «ЛизаАлерт» в Бурятии
10-летний мальчик находился на улице ночью один

Информация о пропавшем 10-летнем ребёнке поступила в отряд «ЛизаАлерт» 12 июня в 23:07. К поиску подключились детские прозвоншики, координаторы, инфорги, старшие поисковых групп и рядовые поисковики. В первую очередь стартовала информационная работа, старший на месте Михаил Маладаев прибыл в квартиру мальчика, беседовал с мамой. Там же уже работали сотрудники полиции.

- В течение получаса к месту поиска выдвинулись экипажи. Некоторые ребята отправились к штабу на такси, так как реагировать нужно было максимально быстро, а личного транспорта у них нет, - отметила Лариса Андреева, старший инфорг поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии.

Среди прочих добровольцев в штаб направлялась и Ольга Стрелкина, старшая поисковой группы.

- Ещё по дороге к штабу я оценила ситуацию и приняла решение осмотреть близлежащие улицы. При патрулировании боковым зрением в свете фар заметила детский силуэт. На ориентировке отряда было описание одежды мальчика, сразу поняла, что это он, - рассказала Ольга.

Остановив машину посреди проезжей части, женщина окликнула мальчика, тот отозвался. Стараясь не напугать ребёнка, Ольга с разрешения найденного взяла его за руку и отвела домой, где его ждала заплаканная мама, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии.

поиски пропавшие
 
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