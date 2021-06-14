Местами кратковременные дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 июня по республике местами кратковременные дожди, возможны грозы, утром при прояснении местами туман. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +7, +12, местами +1, +6, днём +18, +23, местами +12, +17.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +7, +9, днём +19, +21.
В Бурятии днём до +23 градусов
Общество, Фото:
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