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В Бурятии на станции замечены медведица с медвежатами

В Бурятии на станции замечены медведица с медвежатами
Общество,  Фото:группа «Северобайкалье-инфо.24/7»
На место выехали сотрудники Бурприроднадзора

В Бурятии на станции Дабан были замечены медведица с медвежатами. Об этом сообщается в группе «Северобайкалье-инфо.24/7» вечером 11 июня.

- Существует угроза жизни и здоровью людей. Выехали сотрудники Бурприроднадзора для урегулирования ситуации. «Будьте бдительны и осторожны», — говорится здесь.

Как сообщал «Байкал-Daily», туристов, планирующих пешее путешествие по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), предупреждают о наличии медведей.

- Медведи есть! Но ни один из маршрутов не закрыт: звери выходят на места, где их можно увидеть, преимущественно ночью. Например, в Байкальском лесничестве на установленных фотоловушках косолапые «фотографируются» практически ежесуточно. Из этого порядка есть два исключения: на 88 километре КБЖД молодой медведь любит проводить время на осыпи, занимается «раскопками»: ссыпает камни в сторону полотна даже днём. А на Половинном мысу (110 км КБЖД) взрослый крупный самец был неоднократно замечен сотрудниками лесничества за «патрулированием» вдоль кромки воды. Тем не менее, человеческого присутствия избегают оба, - рассказали сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Специалисты не советуют ночевать в палатках на КБЖД.



медведь животные
 
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