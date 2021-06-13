В Бурятии на тушении лесного пожара работал 21 человек

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На утро 13 июня новых очагов не обнаружено



За прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара в Тарбагатайском районе. Возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работал 21 человек из числа лесной охраны, сотрудников МЧС и привлечённых. Задействовано 6 единиц спецтехники. Пожар ликвидирован на площади 0,3 га.



На утро 13 июня новых очагов возгорания не обнаружено.



В республике действует особый противопожарный режим. В республиканском агентстве лесного хозяйства напомнили, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.



Обо всех возгораниях в лесу нужно сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.





