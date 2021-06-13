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В финале «Новой звезды» бурятская артистка Бадма-Ханда выступит с певицей Зарой

В финале «Новой звезды» бурятская артистка Бадма-Ханда выступит с певицей Зарой
Общество,  Фото:скриншот
Финал телешоу будет проходить в течение двух дней – 13 и 14 июня

Бурятская артистка Бадма-Ханда Аюшеева споёт в финале шоу «Новая звезда» (16+) с певицей Зарой. Они исполнят необычную композицию.

- Мы с ней споем этническую композицию, потому что я работаю в разных жанрах – это и романсы, и популярная музыка, и этническая музыка. Мы с ней подобрали очень красивую композицию на сербском языке. И я очень надеюсь, что всё получится так, как было на репетициях, - рассказала Зара в сюжете программы «Новости дня» на канале «Звезда».

Финал будет проходить в течение двух дней – 13 и 14 июня. Стало известно, что специально для итогового шоу были написаны 30 новых песен для участников. Будет два победителя, которых определят знаменитые эксперты в области музыки, а также телезрители.

Как сообщал «Байкал-Daily», по результатам зрительского голосования после первого концерта телешоу победила певица из Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева, она набрала 73,8% голосов.

На самой передаче 17 апреля выступлению артистки из республики члены жюри дали наивысшую оценку – 100 баллов, таким образом пропустив её в следующий этап конкурса.

- Я так много хотела сказать, сейчас мои слова куда-то все улетучились. Спасибо вашему народу за вашу культуру, благодаря вашему исполнению мы увидели и услышали красоту вашего языка, вашей музыки, души Бурятии. Я каждый год делаю этнический фестиваль, и для меня была бы огромная честь, если бы вы приняли участие в этом фестивале, потому что этот голос, эту музыку должны слышать все. «Весь мир», — сказала тогда Зара. 
певица телешоу
 
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