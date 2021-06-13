В Бурятии выявили 173 новых случая коронавируса

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Накануне скончались 7 пациентов с коронавирусом



По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 13 июня зарегистрировано 40097 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 54% (21 286) приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 173 человек.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 123 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 187 га. По состоянию на 13 июня, число контактных лиц – 7215 человек.



По данным министерства здравоохранения республики всего выздоровели от COVID-19 – 38607 человек, в том числе за сутки 291.



В стационарах Бурятии получают лечение 1904 пациента с коронавирусом и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1566. В отделениях реанимации находятся 116 пациентов (из них старше 65 лет – 63), на ИВЛ – 74 пациентов (из них старше 65 –42), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 59.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2202 койки: занято – 1904, свободно – 298 койки. Занятость коечного фонда составляет 86,5%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 5617 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 951 человек, в том числе за сутки 7 человек.





