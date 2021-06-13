Накануне скончались 7 пациентов с коронавирусом
По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 13 июня зарегистрировано 40097 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 54% (21 286) приходится на жителей Улан-Удэ.
За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 173 человек.
Из выявленных за прошедшие сутки больных – 123 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.
Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 187 га. По состоянию на 13 июня, число контактных лиц – 7215 человек.
По данным министерства здравоохранения республики всего выздоровели от COVID-19 – 38607 человек, в том числе за сутки 291.
В стационарах Бурятии получают лечение 1904 пациента с коронавирусом и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1566. В отделениях реанимации находятся 116 пациентов (из них старше 65 лет – 63), на ИВЛ – 74 пациентов (из них старше 65 –42), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 59.
Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2202 койки: занято – 1904, свободно – 298 койки. Занятость коечного фонда составляет 86,5%.
По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 5617 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 951 человек, в том числе за сутки 7 человек.
В Бурятии выявили 173 новых случая коронавируса
Общество, Фото:
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