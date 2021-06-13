В Забайкалье мужчина убил приятеля во время ссоры

После убийства обвиняемый лёг спать
В Забайкальском крае следователи предъявили обвинение 39-летнему жителю села Баляга в убийстве.
По данным следствия, в ночь на 8 июня 2021 года в селе Баляга обвиняемый в ходе совместного распития спиртного убил 53-летнего односельчанина.
Преступление было совершено в доме обвиняемого, где он вместе с потерпевшим распивал спиртное. В ходе ссоры обвиняемый ножом ударил потерпевшего в шею, отчего тот скончался на месте. После убийства обвиняемый скинул тело потерпевшего в подполье, а сам лёг спать.
Утром жена потерпевшего в поисках мужа пришла в дом односельчанина, где увидела следы крови.
- При первом же допросе обвиняемый признался в совершении преступления и в ходе проверки показаний на месте подробно рассказал об обстоятельствах убийства. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Финал телешоу будет проходить в течение двух дней – 13 и 14 июня
После убийства обвиняемый лёг спать
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