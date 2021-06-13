В Улан-Удэ по улице Сахьяновой идёт капремонт трамвайных путей

12 июня и 13 июня закрыто трамвайное движение маршрута №4



В Улан-Удэ капитально ремонтируют трамвайные пути на участке от остановки «Бурятский научный центр» до улицы Терешковой. В связи с этим, 12 июня и 13 июня закрыто трамвайное движение маршрута №4 по улицам Сахьяновой и Ключевская.



Для горожан временно введён маршрут №4а, который будет осуществлять движение: - «конечная Мелькомбинат» - «Мост Богатырский» - «Химчистка» - «Республиканская больница» - «Элеватор» - «конечная ЛВРЗ» - «Элеватор» - «Республиканская больница» - «Химчистка» - «Мост Богатырский» - « конечная Мелькомбинат» - с интервалом движения 8-10 минут.



Также ограничено движение автомобильного транспорта по улице Сахьяновой. 12 июня от ост. «Бурятский научный центр» до ул. Терешковой в одну сторону, и 13 июня от ул. Терешковой до ост. «Бурятский научный центр».



Ремонт проводит подрядная организация ООО «СМП-398». Здесь заменят 356 метров рельсо-шпального полотна. Последний капитальный ремонт на этом участке проводился 28 лет назад.



Ремонт производится на железобетонной шпале и применятся технология алюминотермитной сварки, иначе «бесшовный путь» или «бархатный путь». Это обеспечивает бесшумное и плавное движение вагонов, не чувствуется стуков и перепадов.



Капитальный ремонт участков трамвайных путей идёт на средства единой дальневосточной субсидии. Всего на работы по Сахьяновой выделено около 31 млн рублей.



Ранее в Улан-Удэ отремонтировали трамвайные пути по улицам Чертенкова и Балтахинова. Следующий участок для ремонта - улица Ключевская.

