12 июня и 13 июня закрыто трамвайное движение маршрута №4
В Улан-Удэ капитально ремонтируют трамвайные пути на участке от остановки «Бурятский научный центр» до улицы Терешковой. В связи с этим, 12 июня и 13 июня закрыто трамвайное движение маршрута №4 по улицам Сахьяновой и Ключевская.
Для горожан временно введён маршрут №4а, который будет осуществлять движение: - «конечная Мелькомбинат» - «Мост Богатырский» - «Химчистка» - «Республиканская больница» - «Элеватор» - «конечная ЛВРЗ» - «Элеватор» - «Республиканская больница» - «Химчистка» - «Мост Богатырский» - « конечная Мелькомбинат» - с интервалом движения 8-10 минут.
Также ограничено движение автомобильного транспорта по улице Сахьяновой. 12 июня от ост. «Бурятский научный центр» до ул. Терешковой в одну сторону, и 13 июня от ул. Терешковой до ост. «Бурятский научный центр».
Ремонт проводит подрядная организация ООО «СМП-398». Здесь заменят 356 метров рельсо-шпального полотна. Последний капитальный ремонт на этом участке проводился 28 лет назад.
Ремонт производится на железобетонной шпале и применятся технология алюминотермитной сварки, иначе «бесшовный путь» или «бархатный путь». Это обеспечивает бесшумное и плавное движение вагонов, не чувствуется стуков и перепадов.
Капитальный ремонт участков трамвайных путей идёт на средства единой дальневосточной субсидии. Всего на работы по Сахьяновой выделено около 31 млн рублей.
Ранее в Улан-Удэ отремонтировали трамвайные пути по улицам Чертенкова и Балтахинова. Следующий участок для ремонта - улица Ключевская.
В Улан-Удэ по улице Сахьяновой идёт капремонт трамвайных путей
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