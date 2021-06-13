Преступление произошло в Чите
Прокурор Центрального района Читы поддержал в Центральном районном суде гособвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Улан-Удэ, находившегося без определённого места жительства в Чите. Он обвиняется в убийстве.
В феврале 2021 года мужчина распивал спиртное со знакомой ему женщиной в канализационном коллекторе возле дома № 46 по ул. Токмакова. Из-за ссоры он нанес ей множественные удары кулаками, ногами и неустановленным следствием твёрдым тупым предметом по голове, телу и конечностям.
От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, после чего мужчина предпринял меры к сокрытию трупа потерпевшей, орудия преступления и других улик.
С учетом мнения гособвинителя суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в краевой прокуратуре.
Улан-удэнец получил 10 лет колонии за убийство женщины
Общество, Фото:
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