Улан-удэнец получил 10 лет колонии за убийство женщины

Преступление произошло в Чите



Прокурор Центрального района Читы поддержал в Центральном районном суде гособвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Улан-Удэ, находившегося без определённого места жительства в Чите. Он обвиняется в убийстве.



В феврале 2021 года мужчина распивал спиртное со знакомой ему женщиной в канализационном коллекторе возле дома № 46 по ул. Токмакова. Из-за ссоры он нанес ей множественные удары кулаками, ногами и неустановленным следствием твёрдым тупым предметом по голове, телу и конечностям.



От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, после чего мужчина предпринял меры к сокрытию трупа потерпевшей, орудия преступления и других улик.



С учетом мнения гособвинителя суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в краевой прокуратуре.

