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В Бурятии ожидается умеренно тёплая погода

В Бурятии ожидается умеренно тёплая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами по республике грозы

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 13 июня, в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +18,+23, местами +11,+16.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём воздух прогреется до +20,+22.

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