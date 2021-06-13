Местами по республике грозы
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 13 июня, в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +18,+23, местами +11,+16.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём воздух прогреется до +20,+22.
В Бурятии ожидается умеренно тёплая погода
Общество, Фото:
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