Миллион за видеоклип о родном селе можно получить в конкурсе «Тоонто нютаг»



Конкурс «Тоонто нютаг» проводится при поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова и регионального отделения партии «Единая Россия».



По условиям конкурса «Тоонто нютаг», от одного села будет приниматься одна заявка на видеоклип, снятый на одну песню. Впрочем, организаторы оставляют за собой право принять несколько заявок, признав их «особым случаем». Но всё-таки потенциальным участникам из одного села лучше заранее объединить свои творческие усилия. Хронометраж видеоклипа должен составлять не более четырёх минут.



В содержательной части никаких ограничений нет. Образы из детства, красоты природы, исторические достопримечательности, труд людей и даже текущие проблемы сел, но обязательно с обозначением путей их решения. Главное, чтобы идея видеоклипа отражала восприятие малой родины его авторами.



Кто станет победителем конкурса «Тоонто нютаг», решат сами жители Бурятии. На первом этапе будут отобраны 10 видеоклипов, набравших наибольшее количество лайков. На втором – их авторы получат возможность отснять и разместить дополнительные материалы о себе и своей малой родине, чтобы привлечь ещё больше голосов пользователей Сети.



Организаторы конкурса обещают подвести итоги во второй половине сентября.





«Тоонто нютаг» - это конкурс видеоклипов, посвящённых малой родине. О его начале объявлено на одноименной странице в Instagram.- Мы предлагаем вам снять нереально крутой клип на гимн вашего села и отправить заявку нам в директ. Всем удачи! - призывают организаторы.