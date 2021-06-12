Первенство Европы пройдёт в Болгарии
С 14 по 20 июня в городе Самоков в Болгарии состоится первенство Европы по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. В состав сборной России включён борец из Бурятии Илья Жибалов, выступающий в тяжёлом весе.
Состав команды на предстоящее первенство Европы озвучил старший тренер юношеской сборной России по вольной борьбе Андзор Темботов.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в марте Илья Жибалов завоевал бронзовую медаль первенства России до 18 лет. После победы в схватке за бронзу Илья показал традиционный в Бурятии «танец орла».
Тренирует Илью Жибалова Батор Базаров.
Состав сборной России на первенство Европы:
45 кг – Ахмад Галаев (Дагестан)
48 кг – Амаль Джандубаев (Карачаево-Черкесская Республика)
51 кг – Рамазан Исрапилов (Чеченская республика)
55 кг – Анзор Мажидов (Дагестан)
60 кг – Адам Архиев (Чеченская республика)
65 кг – Марат Фадзаев (Московская область)
71 кг – Алу Духаев (Москва)
80 кг – Руслан Юршин (Московская область)
92 кг – Кантемир Суанов (РСО-Алания)
110 кг – Илья Жибалов (Бурятия)
Борец из Бурятии выступит на первенстве Европы
Общество, Фото:
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