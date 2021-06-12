Лесные пожары бушуют в Иркутской области
За последние сутки возгораний в лесах Бурятии не обнаружено. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В соседней Иркутской области ситуация очень напряжённая. Там действует восемь лесных пожаров на огромной территории – более 35 тысяч га. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на данный момент это самая большая площадь пожаров в стране. На втором месте Якутия, где лес горит на площади 6,6 тысяч га.
Жителей Бурятии просят соблюдать правила пожарной безопасности. Разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий запрещено.
До установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;
- заправлять горючим топливные баки двигателей;
- курить;
- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
В случае несоблюдения правил пожарной безопасности, в том числе разведения костров, граждане могут быть привлечены к административной ответственности.
Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, Фото:
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