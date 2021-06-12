В одном из матчей теннисистка из Бурятии победила фаворитку турнира
В Барселоне на грунтовых кортах Carl Aik завершились матчи международного турнира традиционной теннисной серии XXII Mounty Tour «Intersegmental Absolut» под эгидой Федерации тенниса Каталонии. Бурятская теннисистка Дари Саханова завоевала бронзовую медаль соревнований.
В четвертьфинальном матче Дари сумела переиграть первую сеянную в турнирной сетке, испанку Ая Эль Маррассе Зари (6:3. 6:4). В полуфинальном матче теннисистка из Бурятии не сумела подстроиться под игру Сюзан Афифи из Франции (4:6, 1:6), которая стала победительницей турнира, выиграв в финале у хозяйки корта Аади Гупта (6:4, 7:5).
«Байкал Daily» связался с отцом бурятской теннисистки Зоригто Сахановым.
- Дари показала хорошую игру. Особенно в первом матче против первой сеянной. В полуфинальном матче уступила Сюзан Афифи. Ранее они дважды встречались, и счёт был ничейный (1:1). По моим оценкам, любой матч, любой турнир на кортах Испании для Дари это большой опыт и шаг вперёд. В частности, результаты соревнований в Испании идут в зачёт рейтинга UTR (Universal Tennis Rating) - официальной рейтинговой системы Международной студенческой теннисной ассоциации (ITA). Это важно, если Дари в ближайшем будущем планирует поступление в один из известных университетов, - сказал Зоригто Саханов.
В 2020 году Дари Саханова стала обучаться в известной теннисной академии Луиса Бругера в Барселоне. С тех пор она уже завоевала несколько медалей международных турниров в Испании.
Дари Саханова взяла бронзу теннисного турнира в Каталонии
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