На Байкале сняли на видео пару самых редких уток











Встретить каменушку (короткоклювую уточку) на Байкале – большая редкость. Этих птиц мало, вид внесён в Красную книгу Иркутской области. Сами уточки молчаливые, предпочитают безлюдные места. Но государственному инспектору в области окружающей среды ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Анастасии Селезнёвой удалось не только их заметить, но и снять небольшое видео.- Каменушки – одни из редких и малоизученных уток Байкала. Гнёзда устраивают недалеко от воды на уступах скал, прячут в растительности. И не зря: на 100% исключить вероятность появления браконьеров с ружьями, нельзя… Больше шансов уберечься от этой угрозы – на особо охраняемых природных территориях, таких как Байкало-Ленский государственный заповедник. Парочка, что попала на видео, как раз там и снята. Надеемся, что у них всё хорошо! – поделились сотрудники «Заповедного Прибайкалья».