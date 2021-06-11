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В Бурятии искали детей, купающихся без взрослых

В Бурятии искали детей, купающихся без взрослых
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
С детьми проводили профилактические беседы

В Селенгинском районе Бурятии прошли профилактические рейды по водоёмам. В мероприятиях были задействованы сотрудники ПДН и государственные инспекторы по маломерным судам, сообщили в МВД по Бурятии.

Участники рейда обследовали побережья в поисках детей, купающихся без сопровождения взрослых. С детьми сотрудники полиции проводили профилактические беседы, вручали им памятки по правилам поведения на воде и просили ходить на водоёмы только с родителями.

- Важно объяснить детям, что для купания нужно выбирать неглубокий водоем с пологим и чистым от коряг, водорослей и ила дном и ни в коем случае не заплывать далеко от берега, - призвали в полиции.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, оставление их в опасности предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Как сообщал «Байкал-Dailу» 4 и 5 июня в Бурятии утонули мальчики 9 и 13 лет
дети река
 
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