С детьми проводили профилактические беседы
В Селенгинском районе Бурятии прошли профилактические рейды по водоёмам. В мероприятиях были задействованы сотрудники ПДН и государственные инспекторы по маломерным судам, сообщили в МВД по Бурятии.
Участники рейда обследовали побережья в поисках детей, купающихся без сопровождения взрослых. С детьми сотрудники полиции проводили профилактические беседы, вручали им памятки по правилам поведения на воде и просили ходить на водоёмы только с родителями.
- Важно объяснить детям, что для купания нужно выбирать неглубокий водоем с пологим и чистым от коряг, водорослей и ила дном и ни в коем случае не заплывать далеко от берега, - призвали в полиции.
За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, оставление их в опасности предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.
Как сообщал «Байкал-Dailу» 4 и 5 июня в Бурятии утонули мальчики 9 и 13 лет.
В Бурятии искали детей, купающихся без взрослых
Общество, Фото:
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