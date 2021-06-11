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Лидер КВН-движения Бурятии «отомстил» Кяхте

Лидер КВН-движения Бурятии «отомстил» Кяхте
Общество,  Фото:страница Чингиса Болотова
Чингис Болотов пошутил про задержание пятилетней давности

Лидер КВН-движения Бурятии, общественник Чингис Болотов «отомстил» Кяхте. «Отомстил» он, правда, городу оригинальным способом.

- Помните, меня в Кяхте как-то посадили в 2016 году? Так вот, ездил мстить. Сегодня посадили 15 000 деревьев в Кяхте, - пошутил Болотов в Instagram.

Здесь речь идёт о задержании в Кяхте в 2016 году известных КВНщиков – лидера движения в республике, тогда директора сборной Бурятии «Хара Морин» Чингиса Болотова и артиста команды Юрия Дамбаева, а также водителя юмористов.

Чингис Болотов со своей командой прибыл в Кяхту на празднование Дня молодёжи. КВНщики были заявлены в вечернем праздничном концерте. На тот момент было давно известно, что «Хара Морин» финансово поддерживался компанией «Метрополь» и тогдашним депутатом Госдумы Михаилом Слипенчуком. По одной из версий, ребята приехали в Кяхту также для поддержки Слипенчука.

По словам очевидцев, поводом для появления полиции послужил якобы запачканный красками после фестиваля холи автомобиль. Однако реальной причиной задержания, пришли к выводу наблюдатели, послужила агитационная работа.

Позже в тот же день артистов отпустили из полиции. 

КВН озеленение
 
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