Чингис Болотов пошутил про задержание пятилетней давности
Лидер КВН-движения Бурятии, общественник Чингис Болотов «отомстил» Кяхте. «Отомстил» он, правда, городу оригинальным способом.
- Помните, меня в Кяхте как-то посадили в 2016 году? Так вот, ездил мстить. Сегодня посадили 15 000 деревьев в Кяхте, - пошутил Болотов в Instagram.
Здесь речь идёт о задержании в Кяхте в 2016 году известных КВНщиков – лидера движения в республике, тогда директора сборной Бурятии «Хара Морин» Чингиса Болотова и артиста команды Юрия Дамбаева, а также водителя юмористов.
Чингис Болотов со своей командой прибыл в Кяхту на празднование Дня молодёжи. КВНщики были заявлены в вечернем праздничном концерте. На тот момент было давно известно, что «Хара Морин» финансово поддерживался компанией «Метрополь» и тогдашним депутатом Госдумы Михаилом Слипенчуком. По одной из версий, ребята приехали в Кяхту также для поддержки Слипенчука.
По словам очевидцев, поводом для появления полиции послужил якобы запачканный красками после фестиваля холи автомобиль. Однако реальной причиной задержания, пришли к выводу наблюдатели, послужила агитационная работа.
Позже в тот же день артистов отпустили из полиции.
Лидер КВН-движения Бурятии «отомстил» Кяхте
Общество, Фото:
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