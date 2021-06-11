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В Иркутской области ожидается повышение уровня рек

В Иркутской области ожидается повышение уровня рек
Общество,  Фото:pixabay.com
Прогноз довели до местных властей

Повышение уровня воды в реках Иркутской области 12-13 июня прогнозируют метеорологи, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

По информации синоптиков, 12-13 июня на реках Иркут, Китой, Белая, Ока ожидается повышение уровней воды на 70-100 сантиметров. На реках Белая, Ока 13 июня – повышение на 20-70 сантиметров.

На реках Ия, Уда, Бирюса, на малых реках Южного Прибайкалья – колебание уровней воды в пределах 5-25 сантиметров, на реках Ленского бассейна ожидается преимущественно понижение уровней воды на 10-45 сантиметров.

Прогноз довели до руководителей органов местного самоуправления, объектов экономики, старост сёл, дежурно-диспетчерских служб.

Контроль ведется в круглосуточном режиме, в случае ухудшения ситуации будет организована работа дополнительных водомерных постов. 
река уровень воды
 
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