Прогноз довели до местных властей
Повышение уровня воды в реках Иркутской области 12-13 июня прогнозируют метеорологи, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
По информации синоптиков, 12-13 июня на реках Иркут, Китой, Белая, Ока ожидается повышение уровней воды на 70-100 сантиметров. На реках Белая, Ока 13 июня – повышение на 20-70 сантиметров.
На реках Ия, Уда, Бирюса, на малых реках Южного Прибайкалья – колебание уровней воды в пределах 5-25 сантиметров, на реках Ленского бассейна ожидается преимущественно понижение уровней воды на 10-45 сантиметров.
Прогноз довели до руководителей органов местного самоуправления, объектов экономики, старост сёл, дежурно-диспетчерских служб.
Контроль ведется в круглосуточном режиме, в случае ухудшения ситуации будет организована работа дополнительных водомерных постов.
В Иркутской области ожидается повышение уровня рек
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Улан-Удэ благоустроят сквер «Зодчий» и окрестности Гостиных рядов
Каменушки – одни из редких и малоизученных уток Байкала
С детьми проводили профилактические беседы
Сергей Левицкий эмоционально высказался по поводу новых ограничений
Чингис Болотов пошутил про задержание пятилетней давности
Прогноз довели до местных властей
Синоптики представили прогноз на четыре дня
По словам мэра, ситуация остаётся тревожной
Закрываются кинотеатры и фудкорты, а ТРЦ сокращают время работы
В книге, помимо рекордов, представлены уникальные люди Иркутской области
Мера связана с ухудшением эпидситуации
Её искали с 9 июня
10 июня был Международным днём привлечения внимания к железнодорожным переездам
Проводятся рейды по предупреждению пожаров в многоквартирных домах
По итогам выступлений будет сформирована сборная команда, которая поедет на соревнования в Биробиджан