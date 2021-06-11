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Многодетные семьи Иркутской области могут получить деньги вместо участка

Многодетные семьи Иркутской области могут получить деньги вместо участка
Общество,  Фото:pixabay.com
В этом году в бюджете на выплаты предусмотрено 250 миллионов рублей

В Иркутской области многодетные семьи смогут воспользоваться социальной выплатой взамен получения земельного участка. Соответствующий указ губернатор региона Игорь Кобзев подписал 9 июня. Документом предусмотрено получение 200 тысяч рублей взамен земельного участка. В 2021 году в бюджете области на выплаты предусмотрено 250 миллионов рублей.

Правом на получение социальной выплаты смогут воспользоваться многодетные семьи, состоящие на земельном учёте не менее трёх лет. Также они должны выразить согласие на предоставление социальной выплаты взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка.

Согласно указу № 158-уг от 9 июня 2021 года «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в Иркутской области граждан, имеющих трёх и более детей, в виде социальной выплаты на обеспечение жилым помещением взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта», данную выплату можно использовать:
1) для оплаты обязательств по договору купли-продажи жилого помещения, земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта, расположенных на территории Иркутской области;
2) для уплаты первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения, земельного участка, расположенных на территории Иркутской области;
3) для погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам, в том числе ипотечным, на приобретение жилого помещения, земельного участка, расположенных на территории Иркутской области;
4) для оплаты строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории Иркутской области, выполняемого с привлечением строительной организации;
5) для оплаты услуг организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, по подключению (технологическому присоединению) объекта индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

В 2021 году выплата будет предоставляться министерством имущественных отношений Иркутской области. В дальнейшем право предоставления социальной выплаты планируется делегировать органам местного самоуправления муниципальных образований.

Обратиться в министерство с заявлением о постановке на учет в целях предоставления социальной выплаты можно двумя способами:
- направить нотариально заверенные документы по почте (664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47);
- обратиться в министерство имущественных отношений лично по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а. Для этого необходимо записаться на приём на сайте министерства в разделе «Денежная компенсация многодетным семьям». Также возможен прием по живой очереди (зал приёма граждан, 2-й этаж, окно № 2). Приёмные дни: вторник–четверг с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00).

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте министерства имущественных отношений Иркутской области в разделе «Денежная компенсация многодетным семьям». Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
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