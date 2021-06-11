В него будут ходить сто детей от 1,5 до 7 лет
Открытие детского сада в виде «Лего» состоялось в столице Забайкалья 10 июня. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор края Александр Осипов, вице-губернатор региона Аягма Ванчикова и местный министр образования и науки Наталья Бянкина.
В детский сад по улице Чайковского, 41 смогут ходить 100 детей от 1,5 до 7 лет. На его возведение было предусмотрено более 140 миллионов рублей. За основу образного решения фасадов учреждения взята детская игра «Лего». Светлые стены фасадов служат фоном для моделирования различных композиций из квадратных и прямоугольных форм.
Детский сад представляет собой двухэтажное здание. На первом этаже расположено два блока с помещениями групповых ячеек для детей ясельного возраста, центральный блок с медицинскими кабинетами, помещениями для занятий музыкой и физкультурой, охраны, завхоза, постирочной и пищевым блоком. На втором этаже планируется расположить три группы для дошкольного возраста и административную часть. Проектом предусмотрена отделка детского сада с применением цифровизации – электронного пропуска на входе.
Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, на 2021 года запланировано создание 72 детских садов, 25 из которых – в Чите. 3,6 миллиарда рублей направлено на создание детских яслей. В 2021 году будут достроены ещё 17 объектов.
В Чите открылся детский сад в виде «Лего
Общество, Фото:
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