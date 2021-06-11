10 июня был Международным днём привлечения внимания к железнодорожным переездам
Международное железнодорожное сообщество вместе с Комиссией Европейского Союза и Европейской экономической комиссией ООН объявили 10 июня 2021 года Международным днём привлечения внимания к железнодорожным переездам. В этот день представители железных дорог и сотрудники ГИБДД провели профилактические мероприятия, сообщили в МВД по Бурятии.
Так, в Улан-Удэ на железнодорожном переезде в посёлке Южный прошла акция «Железнодорожный переезд – это не игрушка!». Автоинспекторы, сотрудники железной дороги и студенты молодёжного актива «РЖД» призвали водителей к внимательности и соблюдению требований дорожной безопасности при пересечении железнодорожных путей.
Водителям и пассажирам они раздали тематические памятки и предупредили об опасных последствиях пренебрежения ПДД на переездах. «Спешка и нежелание подождать проходящий поезд могут закончиться трагедией», - напомнили организаторы мероприятия автомобилистам.
В Северо-Байкальском районе в мероприятии «Внимание, переезд» приняли участие железнодорожники, сотрудники администрации и автоинспекторы. Они проинформировали водителей о том, что виновники ДТП, как правило, неверно оценивают обстановку при приближении к переездам, проезжают на запрещающий сигнал светофора, обруливают заградительные шлагбаумы, а порой и вовсе въезжают на полном ходу в проходящий поезд.
Акция «Переезд – это не игрушка!» прошла в Бурятии
Общество, Фото:
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