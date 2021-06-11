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В Бурятии открылась Байкальская заповедная школа

В Бурятии открылась Байкальская заповедная школа
Общество,  Фото:пресс-служба «Заповедного Подлеморья»
Экоплощадка продумана с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья и других уязвимых категорий

10 июня в Бурятии открылось инклюзивное экологическое образовательное пространство – Байкальская заповедная школа для детей и взрослых. Школа располагается в геокуполе на контрольно-пропускном пункте Забайкальского национального парка. Чтобы побывать в заповедной школе в составе организованной группы, необходимо заранее направить заявку на электронный адрес: ecopros@pdmr.ru.

Байкальская заповедная школа – первая в России. Теперь посетители национального парка могут бесплатно поучаствовать в экскурсиях и экологических уроках постоянно действующей интерактивной площадки, на которой каждый получит знания о цикле движения отходов и сохранении воды. Превратить новые экологические знания в привычки помогут практические мастер-классы и опыты, которые посетители выполнят самостоятельно и с помощью преподавателей школы.

- Опробовать процесс прессования вторичного сырья, увидеть цепочку превращения пластиковых бутылок в предметы обихода, самостоятельно провести опыты с водой из Байкала, спасти озеро от фосфатов в игре на сенсорном экране – всё это и многое другое можно опробовать на новой образовательной площадке. Особое внимание стоит обратить на экологичность интерьера: мебель и информационные таблички изготовлены из переработанного пластика по специально разработанному эскизу, с соблюдением принципов ресурсосбережения и устойчивого дизайна, - рассказали в «Заповедном Подлеморье».

С приветственным словом на церемонии открытия выступили директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин, руководитель проектов фонда «Озера Байкал» Екатерина Терентьева, а также глава МО «Баргузинский район» Михаил Мишурин и глава МО ГП «Посёлок Усть-Баргузин» Светлана Кривогорницына. Гостей встречали символы «Заповедного Подлеморья» - нерпа и соболь.

- Ключевые ценности Байкальской заповедной школы – инновационность, инклюзивность и доступность экологических знаний. Все составляющие площадки, начиная с профессиональной подготовки преподавателей и заканчивая техническим оснащением, продуманы с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья и других уязвимых категорий населения, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Бурятия Байкал национальный парк экология природоохранная деятельность
 
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