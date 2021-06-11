В Бурятии объявили итоги голосования по благоустройству

В Улан-Удэ благоустроят сквер «Зодчий» и окрестности Гостиных рядов



В Бурятии стали известны официальные итоги голосования за благоустройство общественных территорий. По этому поводу 10 июня прошло совещание под председательством заместителя правительства республики Евгения Луковникова с муниципальными образованиями.



Особое внимание на совещании было обращено на активность граждан в районах. В этом плане отличились Тункинский, Муйский, Баргузинский, Северо-Байкальский районы и город Улан-Удэ. Так в городе Улан-Удэ в проекте по благоустройству принимали участие четыре объекта. Первое место в голосовании занял сквер «Зодчий», второе место –территория, прилегающая к Гостиным рядам. Эти два объекта будут благоустроены в следующем году. За сквер «Зодчий» проголосовало более 21 тысячи жителей. За территорию, прилегающую к Гостиным рядам свой голос отдали порядка 17,7 тысяч жителей. Далее идёт бульвар «Сиреневый», за них отдано 17,2 тысяч голосов и сквер «Яблоневый» – 3 тысячи голосов.



В посёлке Аршан Тункинского района жители выбрали для благоустройства территорию центра по улице Трактовая 7. В Муйском районе на будущий год планируется благоустройство детской игровой зоны в посёлке Таксимо. Жители Баргузинского района наибольшее количество голосов отдали за сквер отдыха по улице Очирова. В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района в следующем году благоустроят спортивную площадку «Адреналин-парк» по улице Рабочая.



- Голосование проходило в режиме онлайн. Минстрой России следил за ходом голосования и принимал меры для того, чтобы отбор территорий был предельно честным и объективным, - отметил Евгений Луковников.



Система должна была убедиться в том, что голос оставляет живой человек. Для этого нужно было ввести свою ФИО, действующий номер телефона и электронную почту. Платформой проверялись все голоса на корректность. Голоса, в которых присутствовала недостоверная информация были удалены после окончательной проверки.



Узнать какие именно общественные территории стали победителями можно на федеральной платформе 3.городсреда.ру. Также министр отметил, что этой платформе теперь ежегодно будет проходить выбор общественной территории для благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ.

