Пропавшую в Бурятии 12-летнюю девочку нашли

Пропавшая в республике девочка найдена. Сейчас ребёнка осматривают медики. Об этом сообщили представители отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии.
- Полицейскими девочка найдена. С ней всё в порядке. С ребёнком работают сотрудники ПДН, устанавливаются обстоятельства пропажи и местонахождение в период розыска, - прокомментировали также в МВД по Бурятии.
10 июня добровольцы, полицейские, сотрудники следственного комитета, МЧС, лесного хозяйства и местные жители прочёсывали лес вблизи посёлка и береговую линию реки Кика. Русло реки патрулировали группы. Неоднократно осмотрели дома всех местных жителей, в том числе нежилые и заброшенные, надворные постройки. Были отработаны все зоны поиска, связанные с поступавшими свидетельствами.
Сегодня, 11 июня, с утра в поисках участвовали более 150 человек, к вечеру планировалось собрать более 200. В том числе волонтёры отпросились с работы и приехали из Улан-Удэ.
Розыск девочки находился под личным контролем министра внутренних дел по Бурятии Олега Кудинова.
К поискам пропавшего ребенка планировали подключить спасателей-водолазов.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12-летняя жительница посёлка Кика Прибайкальского района ушла из дома ещё днём в среду, 9 июня. Куда она отправилась, неизвестно. Ранее девочка не уходила из дома.
10 июня добровольцы, полицейские, сотрудники следственного комитета, МЧС, лесного хозяйства и местные жители прочёсывали лес вблизи посёлка и береговую линию реки Кика. Русло реки патрулировали группы. Неоднократно осмотрели дома всех местных жителей, в том числе нежилые и заброшенные, надворные постройки. Были отработаны все зоны поиска, связанные с поступавшими свидетельствами.
Сегодня, 11 июня, с утра в поисках участвовали более 150 человек, к вечеру планировалось собрать более 200. В том числе волонтёры отпросились с работы и приехали из Улан-Удэ.
Розыск девочки находился под личным контролем министра внутренних дел по Бурятии Олега Кудинова.
К поискам пропавшего ребенка планировали подключить спасателей-водолазов.