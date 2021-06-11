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Пропавшую в Бурятии 12-летнюю девочку нашли

Пропавшую в Бурятии 12-летнюю девочку нашли
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Её искали с 9 июня

Пропавшая в республике девочка найдена. Сейчас ребёнка осматривают медики. Об этом сообщили представители отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии. 

- Полицейскими девочка найдена. С ней всё в порядке. С ребёнком работают сотрудники ПДН, устанавливаются обстоятельства пропажи и местонахождение в период розыска, - прокомментировали также в МВД по Бурятии. 
 
Как сообщал «Байкал-Daily», 12-летняя жительница посёлка Кика Прибайкальского района ушла из дома ещё днём в среду, 9 июня. Куда она отправилась, неизвестно. Ранее девочка не уходила из дома.

10 июня добровольцы, полицейские, сотрудники следственного комитета, МЧС, лесного хозяйства и местные жители прочёсывали лес вблизи посёлка и береговую линию реки Кика. Русло реки патрулировали группы. Неоднократно осмотрели дома всех местных жителей, в том числе нежилые и заброшенные, надворные постройки. Были отработаны все зоны поиска, связанные с поступавшими свидетельствами.

Сегодня, 11 июня, с утра в поисках участвовали более 150 человек, к вечеру планировалось собрать более 200. В том числе волонтёры отпросились с работы и приехали из Улан-Удэ.

Розыск девочки находился под личным контролем министра внутренних дел по Бурятии Олега Кудинова.

К поискам пропавшего ребенка планировали подключить спасателей-водолазов.


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