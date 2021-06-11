Пропавшую в Бурятии 12-летнюю девочку нашли

Пропавшая в республике девочка найдена. Сейчас ребёнка осматривают медики. Об этом сообщили представители отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии.

- Полицейскими девочка найдена. С ней всё в порядке. С ребёнком работают сотрудники ПДН, устанавливаются обстоятельства пропажи и местонахождение в период розыска, - прокомментировали также в МВД по Бурятии.

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