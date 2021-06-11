Проводятся рейды по предупреждению пожаров в многоквартирных домах
Профилактический рейд прошёл в Гусиноозерске. Инспекторы государственного пожарного надзора проинструктировали жильцов многоквартирных домов в 6-м микрорайоне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Согласно статистике, большая часть пожаров приходятся именно на жилые помещения. Основной причиной пожаров в многоквартирных домах чаще всего становится аварийный режим работы электрооборудования, не выключенные из сети или неисправные электроприборы, а также неосторожное обращение с огнём при курении.
Сотрудники МЧС России провели визуальный осмотр электропроводки и газового оборудования в квартирах, рассказали жильцам о правилах пожарной безопасности в быту, вручили памятки о порядке действий в случае возникновения пожара с номерами телефонов экстренных служб. Также рекомендовали им не оставлять детей без присмотра.
- Такие превентивные мероприятия с целью предупреждения пожаров и обучения населения мы проводим на протяжении всего года. Соблюдение правил пожарной безопасности - это возможность защитить себя и своих близких от стихии, - говорит старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Селенгинского района ГУ МЧС России по Бурятии Маргарита Медведева.
В Бурятии сотрудники МЧС проводят рейды
Общество, Фото:
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