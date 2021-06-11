Также он провёл с осуждёнными беседу о необходимости каждого христианина соблюдать 10 заповедей
После проведения в храме церковной службы отец Максим провёл с осужденными беседу о необходимости каждого христианина соблюдать 10 заповедей и о греховности употребления алкоголя, табака и наркотиков.
- Осуждённые, многие из которых имеют неоднократные судимости, с вниманием слушали наставления священнослужителя, - отметили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
В конце беседы отец Максим ответил на вопросы и пожелал осуждённым скорейшего выздоровления и возвращения к своим родным.
Священник провёл службу в исправительном учреждении Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Её искали с 9 июня
Проводятся рейды по предупреждению пожаров в многоквартирных домах
По итогам выступлений будет сформирована сборная команда, которая поедет на соревнования в Биробиджан
Также он провёл с осуждёнными беседу о необходимости каждого христианина соблюдать 10 заповедей
Ими были совершены угон автомашины, а также разбойные нападения на ювелирные салоны, отделения банка, АЗС, почтовое отделение и магазин
Перепись начнётся с труднодоступных местностей
Список лучших достопримечательностей сделан на основе опроса жителей страны
Дети стали причиной сработавшей сигнализации на объекте
Действие в спектакле «Корея_03» разворачивается вокруг нелегалов из Бурятии
На выставке представили орудия труда, украшения, изделия из керамики
Жители Бурятии наблюдали солнечное затмение с помощью рентгеновских снимков и сварочных масок
Число госпитализированных больных и тех, кто лечится дома, растёт стремительными темпами
Программа «Дальневосточная ипотека» стартовала 1,5 года назад и пользуется большой популярностью
Победители получат ценные призы
В Улан-Удэ днём обещают небольшой дождь