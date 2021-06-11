Священник провёл службу в исправительном учреждении Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Также он провёл с осуждёнными беседу о необходимости каждого христианина соблюдать 10 заповедей



После проведения в храме церковной службы отец Максим провёл с осужденными беседу о необходимости каждого христианина соблюдать 10 заповедей и о греховности употребления алкоголя, табака и наркотиков.



- Осуждённые, многие из которых имеют неоднократные судимости, с вниманием слушали наставления священнослужителя, - отметили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



В конце беседы отец Максим ответил на вопросы и пожелал осуждённым скорейшего выздоровления и возвращения к своим родным.



