Список лучших достопримечательностей сделан на основе опроса жителей страны
Иволгинский дацан вошёл в список самых интересных достопримечательностей России. Об этом сообщает RT со ссылкой на список, подготовленный специалистами Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) на основе опроса жителей страны.
Всего в список попали 15 российских достопримечательностей.
- Так, в первую тройку вошли Долина гейзеров (Камчатский край), Большое Яшалтинское озеро (Республика Калмыкия) и горный хребет Дуссе-Алинь (Хабаровский край), - говорится в материале издания RT
Четвёртое место в списке досталось Ленским столбам (Республика Саха (Якутия), а пятое — замку Шато-Эркен (Кабардино-Балкарская Республика).
Далее представлены Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры в Алтайском крае, остров Врангеля в Чукотском автономном округе, утёс Степана Разина в Саратовской области и Приморский океанариум в одноимённом крае.
Также интересными для посещения участникам опроса, проведённого аналитическим центром, представляются следующие локации: Иволгинский дацан (Республика Бурятия), Ярославово дворище (Новгородская область), пещеры Хээтэй (Забайкальский край), маяк Анива (Сахалинская область) и водопады Руфабго (Республика Адыгея).
Иволгинский дацан вошёл в топ достопримечательностей России
Общество, Фото:
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