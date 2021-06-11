Иволгинский дацан вошёл в топ достопримечательностей России

Список лучших достопримечательностей сделан на основе опроса жителей страны



Иволгинский дацан вошёл в список самых интересных достопримечательностей России. Об этом сообщает RT со ссылкой на список, подготовленный специалистами Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) на основе опроса жителей страны.



Всего в список попали 15 российских достопримечательностей.



- Так, в первую тройку вошли Долина гейзеров (Камчатский край), Большое Яшалтинское озеро (Республика Калмыкия) и горный хребет Дуссе-Алинь (Хабаровский край), - говорится в материале издания RT



Четвёртое место в списке досталось Ленским столбам (Республика Саха (Якутия), а пятое — замку Шато-Эркен (Кабардино-Балкарская Республика).



Далее представлены Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры в Алтайском крае, остров Врангеля в Чукотском автономном округе, утёс Степана Разина в Саратовской области и Приморский океанариум в одноимённом крае.



Также интересными для посещения участникам опроса, проведённого аналитическим центром, представляются следующие локации: Иволгинский дацан (Республика Бурятия), Ярославово дворище (Новгородская область), пещеры Хээтэй (Забайкальский край), маяк Анива (Сахалинская область) и водопады Руфабго (Республика Адыгея).

