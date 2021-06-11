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Иволгинский дацан вошёл в топ достопримечательностей России

Иволгинский дацан вошёл в топ достопримечательностей России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Список лучших достопримечательностей сделан на основе опроса жителей страны

Иволгинский дацан вошёл в список самых интересных достопримечательностей России. Об этом сообщает RT со ссылкой на список, подготовленный специалистами Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) на основе опроса жителей страны.

Всего в список попали 15 российских достопримечательностей.

- Так, в первую тройку вошли Долина гейзеров (Камчатский край), Большое Яшалтинское озеро (Республика Калмыкия) и горный хребет Дуссе-Алинь (Хабаровский край), - говорится в материале издания RT

Четвёртое место в списке досталось Ленским столбам (Республика Саха (Якутия), а пятое — замку Шато-Эркен (Кабардино-Балкарская Республика).

Далее представлены Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры в Алтайском крае, остров Врангеля в Чукотском автономном округе, утёс Степана Разина в Саратовской области и Приморский океанариум в одноимённом крае.

Также интересными для посещения участникам опроса, проведённого аналитическим центром, представляются следующие локации: Иволгинский дацан (Республика Бурятия), Ярославово дворище (Новгородская область), пещеры Хээтэй (Забайкальский край), маяк Анива (Сахалинская область) и водопады Руфабго (Республика Адыгея).
достопримечательность Иволгинский дацан туризм
 
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