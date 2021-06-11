Из Улан-Удэ в Казань планируют запустить авиарейс

Делегация из Татарстана встретилась с представителями туристской отрасли Бурятии
С 7 по 10 июня делегация из Татарстана посетила Бурятию в рамках инфотура «Путешествие в страну Баргуджин-Токум». Участники инфотура посетили самые красивые и интересные места республики: достопримечательности Улан-Удэ, Иволгинский дацан, курорт «Горячинск», Забайкальский национальный парк, этнокомплекс в селе Ацагат, познакомились с культурой староверов в селе Тарбагатай.
9 июня состоялась деловая встреча представителей туристической отрасли двух республик в Улан-Удэ. Главными темами встречи стали вопросы открытия прямого круглогодичного рейса Казань - Улан-Удэ, перспективы сотрудничества между туроператорами Бурятии и Татарстана, вопросы повышения качества региональных туристических продуктов.
В рамках деловой встречи председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов также рассказал о туристическом потенциале своей республики и поделился опытом продвижения брендов региональных продуктов. В свою очередь, туроператоры Бурятии представили свои туристические ресурсы.
- Мы провели рабочие встречи с аэропортом «Байкал» и министерством по развитию транспорта Бурятии. Будем прорабатывать региональное софинансирование маршрута Казань - Улан-Удэ с промежуточной посадкой на 40 минут в Барнауле либо Кемерово и включении его в субсидирование на 2022 год. Будем минимизировать стоимость билета, - заявил на встрече коммерческий директор АО «ЮВТ АЭРО» Станислав Козленко.
По итогам встречи участники договорились о дальнейшем сотрудничестве: о проработке вопроса организации маршрута Казань - Улан-Удэ, о проведении будущих инфотуров для туроператоров Бурятии и Татарстана и других совместных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
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