 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 июня

10 июня

Популярное

Из Улан-Удэ в Казань планируют запустить авиарейс

Из Улан-Удэ в Казань планируют запустить авиарейс
Общество,  Фото:pixabay.com
Делегация из Татарстана встретилась с представителями туристской отрасли Бурятии

С 7 по 10 июня делегация из Татарстана посетила Бурятию в рамках инфотура «Путешествие в страну Баргуджин-Токум». Участники инфотура посетили самые красивые и интересные места республики: достопримечательности Улан-Удэ, Иволгинский дацан, курорт «Горячинск», Забайкальский национальный парк, этнокомплекс в селе Ацагат, познакомились с культурой староверов в селе Тарбагатай.

9 июня состоялась деловая встреча представителей туристической отрасли двух республик в Улан-Удэ. Главными темами встречи стали вопросы открытия прямого круглогодичного рейса Казань - Улан-Удэ, перспективы сотрудничества между туроператорами Бурятии и Татарстана, вопросы повышения качества региональных туристических продуктов.

В рамках деловой встречи председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов также рассказал о туристическом потенциале своей республики и поделился опытом продвижения брендов региональных продуктов. В свою очередь, туроператоры Бурятии представили свои туристические ресурсы.

- Мы провели рабочие встречи с аэропортом «Байкал» и министерством по развитию транспорта Бурятии. Будем прорабатывать региональное софинансирование маршрута Казань - Улан-Удэ с промежуточной посадкой на 40 минут в Барнауле либо Кемерово и включении его в субсидирование на 2022 год. Будем минимизировать стоимость билета, - заявил на встрече коммерческий директор АО «ЮВТ АЭРО» Станислав Козленко.

По итогам встречи участники договорились о дальнейшем сотрудничестве: о проработке вопроса организации маршрута Казань - Улан-Удэ, о проведении будущих инфотуров для туроператоров Бурятии и Татарстана и других совместных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
Улан-Удэ Бурятия Татарстан туризм авиаперевозки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии открылась Байкальская заповедная школа
В Бурятии открылась Байкальская заповедная школа
Общество, 11.06.2021
Экоплощадка продумана с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья и других уязвимых категорий
В Бурятии отобрали лучшие фотографии на «Алтаргану»
В Бурятии отобрали лучшие фотографии на «Алтаргану»
Общество, 11.06.2021
Республику представят работы шести фотографов
Многодетные семьи Иркутской области могут получить деньги вместо участка
Многодетные семьи Иркутской области могут получить деньги вместо участка
Общество, 11.06.2021
В этом году в бюджете на выплаты предусмотрено 250 миллионов рублей
Из Улан-Удэ в Казань планируют запустить авиарейс
Из Улан-Удэ в Казань планируют запустить авиарейс
Общество, 11.06.2021
Делегация из Татарстана встретилась с представителями туристской отрасли Бурятии
В Иркутской области перенесут культурно-массовые мероприятия
В Иркутской области перенесут культурно-массовые мероприятия
Общество, 11.06.2021
В регионе ухудшается эпидемиологическая обстановка по коронавирусу
В 24 лагерях Бурятии был выявлен коронавирус
В 24 лагерях Бурятии был выявлен коронавирус
Общество, 11.06.2021
Алексей Цыденов объяснил, почему закрыли летние лагеря дневного пребывания
В Бурятии объявили итоги голосования по благоустройству
В Бурятии объявили итоги голосования по благоустройству
Общество, 11.06.2021
В Улан-Удэ благоустроят сквер «Зодчий» и окрестности Гостиных рядов
Худрук театра «Байкал» вошёл в жюри престижного конкурса
Худрук театра «Байкал» вошёл в жюри престижного конкурса
Общество, 11.06.2021
Жаргал Жалсанов будет оценивать лучших артистов балета и хореографов на всероссийском конкурсе
На Байкале сняли на видео пару самых редких уток
На Байкале сняли на видео пару самых редких уток
Общество, 11.06.2021
Каменушки – одни из редких и малоизученных уток Байкала
В Бурятии искали детей, купающихся без взрослых
В Бурятии искали детей, купающихся без взрослых
Общество, 11.06.2021
С детьми проводили профилактические беседы
Худрук о закрытии театров Бурятии: «До слёз обидно»
Худрук о закрытии театров Бурятии: «До слёз обидно»
Общество, 11.06.2021
Сергей Левицкий эмоционально высказался по поводу новых ограничений
Лидер КВН-движения Бурятии «отомстил» Кяхте
Лидер КВН-движения Бурятии «отомстил» Кяхте
Общество, 11.06.2021
Чингис Болотов пошутил про задержание пятилетней давности
В Иркутской области ожидается повышение уровня рек
В Иркутской области ожидается повышение уровня рек
Общество, 11.06.2021
Прогноз довели до местных властей
В Бурятии зарядят дожди
В Бурятии зарядят дожди
Общество, 11.06.2021
Синоптики представили прогноз на четыре дня
В Улан-Удэ вовсю готовятся к паводку
В Улан-Удэ вовсю готовятся к паводку
Общество, 11.06.2021
По словам мэра, ситуация остаётся тревожной

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^