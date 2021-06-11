Действие в спектакле «Корея_03» разворачивается вокруг нелегалов из Бурятии
22 июня известные театральные критики, члены экспертного совета национальной театральной премии «Золотая маска» Ольга Фукс, Алла Шевелева и Алексей Платунов посмотрят спектакль Бурятского драматического театра «Корея_03» (16+).
Действие в спектакле «Корея_03» разворачивается в корейской «коммуне», где живут и работают нелегалы из Бурятии. Их объединяют тяжёлый труд, мечты о счастливой жизни и страх быть пойманными миграционной службой.
Спектакль создан по пьесе автора Yлзы Yлзытын, написанной в рамках лаборатории «Шэнэ буряад зүжэг. Современная бурятская драматургия 2020».
Премьера спектакля состоялась 30 и 31 января 2021 года.
Спектакль «Корея_03» был отобран в число участников всероссийского фестиваля молодой режиссуры «Артмиграция-2021». Фестиваль пройдет с 13 по 19 сентября, сообщили в пресс-службе Бурятского театра драмы.
Справка:
Ольга Фукс — театровед, театральный критик, сотрудник Международного института театра, заместитель главного редактора журнала «МИТ-инфо» (ITI-info), автор книги «Другой театр», лауреат премии им. А. Кугеля, Москва
Алла Шевелева — театровед, театральный критик, педагог кафедры истории театра России Российского института театрального искусства (ГИТИС), автор газеты «Известия» и «Театральная афиша», эксперт и член жюри театральных фестивалей и премий, Москва
Алексей Платунов — театровед, куратор, продюсер, программный директор и отборщик российских и международных театральных фестивалей, советник художественного руководителя Александринского театра, руководитель магистерской программы «Программирование фестивалей» Российского государственного института сценических искусств, автор и ведущий лекционных программ, лауреат премии «Прорыв», Санкт-Петербург.
Эксперты «Золотой маски» посмотрят бурятский спектакль «Корея_03»
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