В Бурятии прошёл единый день специалиста РХБ защиты

Занятия проводились на полигоне мотострелкового соединения Восточного военного округа



В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, прошёл единый день радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). На учебно-тренировочном комплексе полигона Бурдуны военнослужащие отрабатывали слаженность действий в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения.



- Основными целями единого дня РХБ защиты являются: совершенствование навыков использования средств индивидуальной защиты, усвоение правильного обращения со штатными приборами РХБ-разведки, закрепление на практике порядка действий, которые выполняются при получении сигнала оповещения о применении противником оружия массового поражения, - сообщает пресс-служба ВВО.



Занятия начались с подачи условного сигнала оповещения, после которого военнослужащие выполнили несколько нормативов, в частности, надевание противогаза и общевойскового защитного комплекта. Затем они подготовили к работе войсковые приборы химической разведки и измерители мощности дозы. Также важным элементом занятий стала подготовка штатных средств РХБ-разведки, установленных на технике.



Всего к занятиям в ходе единого дня специалиста РХБ защиты было привлечено более 800 военнослужащих. Было задействовано более 100 единиц военной техники.

