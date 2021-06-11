 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 июня

10 июня

Популярное

В Бурятии прошёл единый день специалиста РХБ защиты

В Бурятии прошёл единый день специалиста РХБ защиты
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Занятия проводились на полигоне мотострелкового соединения Восточного военного округа

В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, прошёл единый день радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). На учебно-тренировочном комплексе полигона Бурдуны военнослужащие отрабатывали слаженность действий в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения.

- Основными целями единого дня РХБ защиты являются: совершенствование навыков использования средств индивидуальной защиты, усвоение правильного обращения со штатными приборами РХБ-разведки, закрепление на практике порядка действий, которые выполняются при получении сигнала оповещения о применении противником оружия массового поражения, - сообщает пресс-служба ВВО.

Занятия начались с подачи условного сигнала оповещения, после которого военнослужащие выполнили несколько нормативов, в частности, надевание противогаза и общевойскового защитного комплекта. Затем они подготовили к работе войсковые приборы химической разведки и измерители мощности дозы. Также важным элементом занятий стала подготовка штатных средств РХБ-разведки, установленных на технике.

Всего к занятиям в ходе единого дня специалиста РХБ защиты было привлечено более 800 военнослужащих. Было задействовано более 100 единиц военной техники.
Бурятия военные учения военнослужащие РХБЗ ВВО
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия примет вторую кураторскую школу проекта «NEMOSKVA»
Бурятия примет вторую кураторскую школу проекта «NEMOSKVA»
Общество, 11.06.2021
На Байкал для обмена опытом приедут кураторы из разных городов России
В Бурятии прошёл единый день специалиста РХБ защиты
В Бурятии прошёл единый день специалиста РХБ защиты
Общество, 11.06.2021
Занятия проводились на полигоне мотострелкового соединения Восточного военного округа
В Забайкалье пекинес стал приёмной матерью двум котятам
В Забайкалье пекинес стал приёмной матерью двум котятам
Общество, 11.06.2021
Собака, тоскуя по своему потомству, стала выкармливать найдёнышей своим молоком
В Бурятии с начала года добыли более 200 волков
В Бурятии с начала года добыли более 200 волков
Общество, 11.06.2021
Размер вознаграждения за одну особь был увеличен до 8 тысяч рублей
В Бурятии предполагают, что на рост COVID-19 повлияла погода
В Бурятии предполагают, что на рост COVID-19 повлияла погода
Общество, 11.06.2021
Аномально холодный май мог сыграть большую роль в ухудшении эпидобстановки
В Чите открылся детский сад в виде «Лего
В Чите открылся детский сад в виде «Лего
Общество, 11.06.2021
В него будут ходить сто детей от 1,5 до 7 лет
В Бурятии открылась Байкальская заповедная школа
В Бурятии открылась Байкальская заповедная школа
Общество, 11.06.2021
Экоплощадка продумана с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья и других уязвимых категорий
В Бурятии отобрали лучшие фотографии на «Алтаргану»
В Бурятии отобрали лучшие фотографии на «Алтаргану»
Общество, 11.06.2021
Республику представят работы шести фотографов
Многодетные семьи Иркутской области могут получить деньги вместо участка
Многодетные семьи Иркутской области могут получить деньги вместо участка
Общество, 11.06.2021
В этом году в бюджете на выплаты предусмотрено 250 миллионов рублей
В Иркутской области перенесут культурно-массовые мероприятия
В Иркутской области перенесут культурно-массовые мероприятия
Общество, 11.06.2021
В регионе ухудшается эпидемиологическая обстановка по коронавирусу
В 24 лагерях Бурятии был выявлен коронавирус
В 24 лагерях Бурятии был выявлен коронавирус
Общество, 11.06.2021
Алексей Цыденов объяснил, почему закрыли летние лагеря дневного пребывания
В Бурятии объявили итоги голосования по благоустройству
В Бурятии объявили итоги голосования по благоустройству
Общество, 11.06.2021
В Улан-Удэ благоустроят сквер «Зодчий» и окрестности Гостиных рядов
Худрук театра «Байкал» вошёл в жюри престижного конкурса
Худрук театра «Байкал» вошёл в жюри престижного конкурса
Общество, 11.06.2021
Жаргал Жалсанов будет оценивать лучших артистов балета и хореографов на всероссийском конкурсе
На Байкале сняли на видео пару самых редких уток
На Байкале сняли на видео пару самых редких уток
Общество, 11.06.2021
Каменушки – одни из редких и малоизученных уток Байкала
В Бурятии искали детей, купающихся без взрослых
В Бурятии искали детей, купающихся без взрослых
Общество, 11.06.2021
С детьми проводили профилактические беседы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^