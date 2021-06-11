Собака, тоскуя по своему потомству, стала выкармливать найдёнышей своим молоком
В Забайкальском крае житель города Хилок рядом с домом нашёл двух котят и решил их спасти, забрав домой. Спустя некоторое время его собака – пекинес по кличке Зайка – приняла двух малышей и начала о них заботиться, рассказала начальник ветеринарной станции Лариса Неретина.
- Первоначально на станцию обратился Михаил с маленьким котёнком. У животного была сломана лапа. Ветспециалист наложил гипс. Спустя три недели на повторном приёме мужчина рассказал, что собака привязалась к котятам и начала их выкармливать своим молоком, - пояснила Лариса Неретина.
Как сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края, Зайка недавно ощенилась и принесла на свет двух малышей. Вскоре щенков разобрали.
- По-видимому, мама-собака, тоскуя по своему потомству, приютила этих пушистых котят, - добавила Лариса Неретина.
В Забайкалье пекинес стал приёмной матерью двум котятам
Общество, Фото:
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