В Иркутской области перенесут культурно-массовые мероприятия

В регионе ухудшается эпидемиологическая обстановка по коронавирусу



В Иркутской области главам муниципальных образований рекомендовано ограничить проведение организуемых органами местного самоуправления культурно-массовых, зрелищно-развлекательных и иных массовых мероприятий (на улицах, площадях, в парках, скверах, у водоёмов и на других территориях, специально предназначенных для этого).



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, соответствующие изменения в указ подписал глава региона Игорь Кобзев. Решение принято в соответствии с рекомендациями СПЭК.



- Культурно-массовые мероприятия отменять не будем. Но перенести их нужно. Это необходимо для того, чтобы не уйти в жёсткие ограничения. Сейчас, к сожалению, мы видим, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции ухудшается. Мы должны планомерно готовиться к увеличению количества заболевших. Для нас очень важно подготовить коечный фонд, - сказал Игорь Кобзев.

