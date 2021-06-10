 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июня

09 июня

Популярное

В 113 микрорайоне Улан-Удэ ремонтируют дорогу

В 113 микрорайоне Улан-Удэ ремонтируют дорогу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Подрядчику предстоит устранить ряд замечаний

В 113 микрорайоне Улан-Удэ с апреля полным ходом идёт ремонт дороги протяжённостью 1,8 километров. Дорога располагается в одном из самых активно застраиваемых и густонаселенных жилых секторов.

Ранее дорожники демонтировали старый бордюрный камень и установили новый. После этого они приступят к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, выровняют дорогу, полностью покроют дорогу новым асфальтом и построят новые тротуары.



Однако замечания к подрядчику ООО «Нардеван Строй» появились уже сейчас.

- Замечание по устранению ям на автомобильной дороге до проведения фрезерования, замечания по бетонной обойме, замечания по геометрическим размерам бортовых камней, наличие сколов на бортовых камнях, а также наличие строительного мусора в зелёной зоне, - прокомментировал начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.

Предписание было вынесено 8 июня. Завтра подрядчик должен устранить замечания. Если этого не последует, «Нардеван Строй» предстоит заплатить штрафы согласно муниципальному контракту.

Во время проведения ремонта «всплыло» ещё три проблемы.

Во-первых, на подъёме в 113 квартале было предложено расширить дорогу до трёх полос. В этом случае пришлось бы полностью убирать тротуар или существенно его сокращать по ширине. Местные жители высказались против, поэтому идея останется нереализованной.

Во-вторых, у подрядной организации возникли проблемы с грунтом на том же участке дороги. Он там глинистый и требуется щебень, который не предусмотрен в проекте, а соответственно и в смете. Если эту проблему оставить без внимания, дорожное покрытие не продержится и гарантийного срока.

- Это правильное замечание. Там видно состояние дороги. Мы с подрядчиком согласны, попросили предусмотреть дополнительные меры для укрепления этого полотна на подъёме, чтобы избежать дальнейших проблем, - рассказал депутат Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков.

В-третьих, работа подрядчика осложняется проседанием асфальта после прокладки теплотрассы осенью прошлого года.

- Прокладка теплотрассы велась поздно в ноябре, дорога даёт усадку. Сейчас будем обсуждать, искать техническое решение. Возможно, этот участок попросим асфальтировать позднее. Для этого нужно провести дополнительную экспертизу, - добавил Сергей Бурдиков.

Всего на ремонт дороги выделено около 49,7 млн рублей. Его планируется завершить до конца сентября этого года.

Дорогу в 113 микрорайоне ремонтируют благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Также за счёт федеральных средств идёт ремонт по улицам Красногвардейская и Заудинская.




Протяженность участка около 500 метров. Дорога располагается в густонаселённом жилом секторе Октябрьского района. По этой дороге обеспечивается подъездной путь к дацану «Гандан Жамба Лин» и к благотворительному фонду «Подари мне жизнь».

Проводит работу подрядная организация ООО «СК Олимп». Всего на ремонт участка выделено около 7,8 млн рублей. Срок завершения работ до 31 августа 2021 года
дороги дорожный ремонт администрацияУУ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске восстановят памятники участников Великой Отечественной
В Иркутске восстановят памятники участников Великой Отечественной
Общество, 10.06.2021
Программа реконструкции памятных мест рассчитана на 5 лет
В Бурятии появится библиотека имени Мэлса Самбуева
В Бурятии появится библиотека имени Мэлса Самбуева
Общество, 10.06.2021
Инициатива была поддержана Советом депутатов Закаменского района
В Бурятии отметили Вознесение Господне
В Бурятии отметили Вознесение Господне
Общество, 10.06.2021
В день празднования митрополит Иосиф совершил божественную литургию
В 113 микрорайоне Улан-Удэ ремонтируют дорогу
В 113 микрорайоне Улан-Удэ ремонтируют дорогу
Общество, 10.06.2021
Подрядчику предстоит устранить ряд замечаний
В Бурятии разыгрывают кубок по велогонкам на шоссе
В Бурятии разыгрывают кубок по велогонкам на шоссе
Общество, 10.06.2021
Второй этап соревнований перенесён на неопределённый срок
Спектакль Бурятского театра драмы покажут в Крыму
Спектакль Бурятского театра драмы покажут в Крыму
Общество, 10.06.2021
«Старик и море» примет участие в фестивале национальных театров России
В Иркутске открыли памятник первому брандмайору
В Иркутске открыли памятник первому брандмайору
Общество, 10.06.2021
На открытии памятника присутствовала праправнучка Александра Домишкевича
Бурятия заинтересована в совместных турпроектах с соседними регионами
Бурятия заинтересована в совместных турпроектах с соседними регионами
Общество, 10.06.2021
По мнению главы республики, Байкал станет точкой притяжения миллионного туристического потока
Две жительницы Улан-Удэ отметили столетний юбилей
Две жительницы Улан-Удэ отметили столетний юбилей
Общество, 10.06.2021
Поздравления с круглой датой принимали Лидия Жарникова и Нина Потеева
В районах Бурятии проектируется защита от паводков и наводнений
В районах Бурятии проектируется защита от паводков и наводнений
Общество, 10.06.2021
В настоящее время идёт работа над проектной документации
В Иркутской области могут ввести ограничения из-за коронавируса
В Иркутской области могут ввести ограничения из-за коронавируса
Общество, 10.06.2021
В регионе наметилась тенденция к ухудшению эпидемиологической ситуации
В Бурятии пересмотрели итоги конкурса композиторов
В Бурятии пересмотрели итоги конкурса композиторов
Общество, 10.06.2021
Композиция «Соёмбо» Дулмы Сунраповой была дисквалифицирована за нарушение условий конкурса
В Иркутской области стабилизировалась гидрологическая обстановка
В Иркутской области стабилизировалась гидрологическая обстановка
Общество, 10.06.2021
Сейчас в регионе нет подтопленных жилых домов и участков
В Бурятии выбрали «золотые голоса Байкала»
В Бурятии выбрали «золотые голоса Байкала»
Общество, 10.06.2021
Театр «Байкал» наградил лучших певцов и композиторов
В Улан-Удэ грумер помог бездомным собакам
В Улан-Удэ грумер помог бездомным собакам
Общество, 10.06.2021
Грумер бесплатно привёл в порядок подопечных волонтёрской организации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^