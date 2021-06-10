В 113 микрорайоне Улан-Удэ ремонтируют дорогу













В 113 микрорайоне Улан-Удэ с апреля полным ходом идёт ремонт дороги протяжённостью 1,8 километров. Дорога располагается в одном из самых активно застраиваемых и густонаселенных жилых секторов.Ранее дорожники демонтировали старый бордюрный камень и установили новый. После этого они приступят к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, выровняют дорогу, полностью покроют дорогу новым асфальтом и построят новые тротуары.Однако замечания к подрядчику ООО «Нардеван Строй» появились уже сейчас.- Замечание по устранению ям на автомобильной дороге до проведения фрезерования, замечания по бетонной обойме, замечания по геометрическим размерам бортовых камней, наличие сколов на бортовых камнях, а также наличие строительного мусора в зелёной зоне, - прокомментировал начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.Предписание было вынесено 8 июня. Завтра подрядчик должен устранить замечания. Если этого не последует, «Нардеван Строй» предстоит заплатить штрафы согласно муниципальному контракту.Во время проведения ремонта «всплыло» ещё три проблемы.Во-первых, на подъёме в 113 квартале было предложено расширить дорогу до трёх полос. В этом случае пришлось бы полностью убирать тротуар или существенно его сокращать по ширине. Местные жители высказались против, поэтому идея останется нереализованной.Во-вторых, у подрядной организации возникли проблемы с грунтом на том же участке дороги. Он там глинистый и требуется щебень, который не предусмотрен в проекте, а соответственно и в смете. Если эту проблему оставить без внимания, дорожное покрытие не продержится и гарантийного срока.- Это правильное замечание. Там видно состояние дороги. Мы с подрядчиком согласны, попросили предусмотреть дополнительные меры для укрепления этого полотна на подъёме, чтобы избежать дальнейших проблем, - рассказал депутат Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков.В-третьих, работа подрядчика осложняется проседанием асфальта после прокладки теплотрассы осенью прошлого года.- Прокладка теплотрассы велась поздно в ноябре, дорога даёт усадку. Сейчас будем обсуждать, искать техническое решение. Возможно, этот участок попросим асфальтировать позднее. Для этого нужно провести дополнительную экспертизу, - добавил Сергей Бурдиков.Всего на ремонт дороги выделено около 49,7 млн рублей. Его планируется завершить до конца сентября этого года.Дорогу в 113 микрорайоне ремонтируют благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Также за счёт федеральных средств идёт ремонт по улицам Красногвардейская и Заудинская.Протяженность участка около 500 метров. Дорога располагается в густонаселённом жилом секторе Октябрьского района. По этой дороге обеспечивается подъездной путь к дацану «Гандан Жамба Лин» и к благотворительному фонду «Подари мне жизнь».Проводит работу подрядная организация ООО «СК Олимп». Всего на ремонт участка выделено около 7,8 млн рублей. Срок завершения работ до 31 августа 2021 года