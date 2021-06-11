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В Бурятии днём до +29 градусов

В Бурятии днём до +29 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ днём обещают небольшой дождь

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 июня по республике неустойчивая погода, местами кратковременные дожди, грозы, ливни. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +9, +14, местами +1, +6, днём +19, +24, местами +24, +29, по Прибайкалью и юго-западу при дожде +13, +18.

В Улан-Удэ без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью +10, +12, днём +20, +22.
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