В Иркутске открыли памятник первому брандмайору

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На открытии памятника присутствовала праправнучка Александра Домишкевича



Памятник первому брандмайору Иркутска Александру Домишкевичу открыли 10 июня в городском сквере на пересечении улиц Дзержинского и Лапина. Памятник установили в честь 207 годовщины со дня образования иркутской пожарной охраны, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



Александр Францевич Домишкевич возглавлял пожарную охрану Иркутска с 1901 по 1910 годов в чине брандмейстера, с 1911 по 1914 годов - в чине брандмайора.



Пожарные в Российской империи в конце XIX – начале XX веков делились на две категории: «пожарные чины» и «пожарные служители». К «пожарным чинам» относились только две должности – брандмайор и брандмейстер. Брандмейстер – начальник пожарной команды, входившей в состав полицейской части, или же мог руководить всеми пожарными командами города (как это было в Иркутске). Брандмейстеры подчинялись брандмайору, в введении которого находились все пожарные части города.



Александр Домишкевич происходил из мещан Иркутска. Родился в 1869 году и получил домашнее образование. В 1894 году его принимают на государственную службу в канцелярию Иркутского общего губернского управления. Затем он был откомандирован к исполнению обязанностей помощника полицейского пристава и утвержден на этой должности. Служа сначала помощником полицейского пристава, а затем и приставом, живо интересовался пожарным делом, был членом Иркутского добровольного пожарного общества. В мае 1901 года Домишкевича назначают, а в августе 1901 года утверждают на должность брандмейстера – начальника всех пожарных команд Иркутска.



В 1911 года с переходом профессиональной пожарной охраны Иркутска в полное ведение городского самоуправления вводится должность брандмайора, и городская управа Иркутска утверждает Александра Францевича уже в этой должности.



Домишкевич внес огромный вклад в обеспечение пожарной безопасности города. Он инициировал и провёл реконструкцию зданий пожарных частей Иркутска. По его настоянию решением городской управы были увеличены и улучшены помещения 1-й, 2-й и 4-й пожарных частей, при 2-й пожарной части построили трубное помещение (для ручных пожарных насосов) и конюшню с автоматически закрывающимися дверями. Лошадей поставили в конюшне головами к выходу, расположив упряжь особым образом, благодаря чему запряжка производится в 38-40 секунд. При 1-й и 2-й пожарных частях были учреждены резервы, увеличивающие пожарный обоз, который мог делать два самостоятельных выезда на отдельные пожары.



Александр Францевич обновил пожарно-техническое вооружение команд на современной для того времени основе. Его стараниями часть летних экипажей была переставлена с простых дрог на рессорные, в Санкт-Петербургском пожарном депо заказана и поставлена в строй механическая раздвижная лестница, приобретена новая паровая пожарная машина, а ручным пожарным трубам (насосам) приспособлены для зимних работ подогреватели воды.



Для работы пожарных в дыму были приобретены специальные аппараты. Также были закуплены инструменты для перерезывания электрических проводов. Была проведена телефонизация пожарных частей и улучшено пожарное водоснабжение. Все четыре пожарные части города были соединены общим телефоном, а также соединены с командами Добровольного пожарного общества и Общества взаимного страхования, на каланчевых постах введены новые пожарные сигналы, а во время выезда команд - сигналы на рожках. Были упорядочены пожарные колодцы.



Домишкевич понимал, что служба профессиональных пожарных для достижения лучшего результата должна была строиться как военизированная, поэтому ввел порядок в командах пожарных частей. Благодаря введению чисто воинского строя дисциплина в пожарных частях Иркутска признавалась образцовой.



В дополнение к этому, брандмайор считал, что необходимо заботиться о повышении материального уровня жизни пожарных. По его ходатайству в 1906 году были увеличены оклады личному составу пожарной команды Иркутска. Ни один из отличившихся на пожарах или даже на посту пожарных не оставался без благодарности, а в серьезных случаях получал награду денежную или вещественную - часы с цепью, независимо от представления к установленным для пожарных служителей наградам за полезную и продолжительную службу. Домишкевич заботился и об улучшении быта и культурного досуга пожарных служителей. В летнее время велись соответствующие учебные занятия команд - строевые и с инструментами, а в зимнее в командах устраивались для пожарных служителей чтения и другие полезные развлечения, до постановки спектаклей включительно.



Перенимать опыт иркутских пожарных приезжали из других сибирских городов, а проекты и чертежи нововведений разошлись по российским губерниям.



Александр Францевич скоропостижно скончался 19 декабря 1914 года, до последнего дня выполняя свои служебные обязанности.



Скульптуру прославленного брандмайора создал иркутский мастер Евгений Ставский. Она выполнена из сплава меди, высота её - более 2 метров. Особую признательность скульптор получил от потомков пожарного. Праправнучка Софья не скрывала волнения.



После открытия скульптуры состоялся парад в честь Дня пожарной охраны Иркутска.



